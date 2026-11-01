Sassuolo-Fiorentina, formazioni probabili e dove vedere la partita in diretta

Il Sassuolo cerca una reazione dopo un periodo difficile contro una Fiorentina reduce dal pareggio con l'Atalanta. Ecco le probabili formazioni di Aquilani e Vanoli e le opzioni per seguire la partita in diretta tv e streaming.

La Fiorentina cerca punti in trasferta contro il Sassuolo nel match della decima giornata di Serie A, una sfida importante per entrambe le squadre che vogliono risalire la classifica e ritrovare continuità di risultati.

La formazione neroverde, dopo un buon avvio di stagione, sta attraversando un momento molto complicato, con quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, tra cui il pesantissimo 6-2 subito in casa contro la Lazio nel turno infrasettimanale. Il bilancio recente evidenzia una squadra che fatica a trovare solidità e che dovrà ritrovare fiducia davanti al proprio pubblico.

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Formazioni Viola e Difficoltà Difensive

Non stanno certo meglio i viola, che hanno tre punti in meno in classifica e arrivano dal pareggio casalingo contro l'Atalanta, un risultato che ha interrotto la striscia di tre sconfitte consecutive e ha restituito un po' di morale a un ambiente che attendeva una svolta. Sul fronte delle formazioni, il tecnico Aquilani sembra avere ancora qualche dubbio soprattutto in difesa.

Confermato Turati tra i pali, davanti a lui Walukiewicz parte in vantaggio su Caleta-Car, mentre Van der Brempt dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Cinquegrano per la corsia laterale. In mezzo al campo Adzic e Bakola affiancheranno Matic, con il compito di garantire equilibrio e copertura alla linea difensiva e di far ripartire rapidamente l'azione.

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Il reparto offensivo appare invece già definito, con il tridente formato da Berardi, Seba Esposito e Laurientè, che dovrà trovare subito la giusta intesa per creare pericoli alla retroguardia avversaria e sfruttare le occasioni che si presenteranno durante la partita. Nel campo avversario, Vanoli deve fare i conti con problemi evidenti nel reparto arretrato.

Soluzioni Tecniche per Sassuolo

Il tecnico potrebbe decidere di rilanciare Joao Mario come terzino sinistro, una soluzione che permetterebbe di avere maggiore qualità nella costruzione dal basso, mentre Viery dovrebbe giocare da centrale accanto a Dragusin. Si tratta di una scelta che richiede attenzione e coordinamento, perché una difesa non ancora consolidata può essere facilmente messa in difficoltà da un attacco veloce e tecnico come quello viola.

La gestione delle marcature e la capacità di mantenere la posizione saranno elementi decisivi per il risultato finale, soprattutto nei momenti in cui le due squadre cercheranno di imporre il proprio ritmo. Per gli appassionati che vogliono seguire la partita, l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming sulle piattaforme Sky e NOW.

Dirette Sky e Now per Match

Sky trasmette tre partite in co-esclusiva a giornata, concentrandosi sugli incontri di cartello del sabato sera, della domenica pomeriggio e del lunedì sera, con una qualità dell'immagine superiore e la possibilità di vedere le gare anche in formato 4K. La piattaforma NOW, di proprietà di Sky, offre le stesse partite in co-esclusiva e non richiede parabola o decoder fisici, perché si attiva immediatamente via internet ed è accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale. Il Pass Sport include inoltre la Champions League, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale, offrendo un pacchetto completo per chi segue lo sport in modo continuativo.

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Al di là dei singoli protagonisti e delle scelte tattiche, la sfida del Mapei Stadium ha un valore che va oltre i tre punti in palio. Per il Sassuolo significa cercare una reazione dopo un periodo negativo e dimostrare di poter competere con le squadre di alta classifica, mentre per la Fiorentina rappresenta l'occasione per consolidare i segnali positivi emersi nell'ultimo turno e allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

Importanza Punti per Classifica Serie A

Il match si preannuncia equilibrato, con due formazioni che devono ritrovare solidità difensiva e incisività in attacco, e sarà interessante capire quale delle due saprà gestire meglio l'emotività e le energie in una stagione ancora lunga, dove ogni punto può pesare parecchio nel lungo periodo.