Sassuolo-Fiorentina: Previsti, Probabili Titolari e Come Guardare la Partita

Tutte le informazioni su Sassuolo-Fiorentina, con dettagli su orari, streaming legale e analisi dei probabili titolari. La sfida cruciale di Serie A.

La partita Sassuolo - Fiorentina di Serie A verrà trasmessa in diretta esclusiva sui servizi DAZN, NOW e Sky Sport. L'incontro si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e rappresenta un confronto decisivo per entrambe le squadre, attualmente impegnate in una lotta critica per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Questa sfida offre ai tifosi l'opportunità di seguire due formazioni che, pur con differenze tattiche, condividono l'urgente necessità di raccogliere punti vitali per migliorare la propria posizione nel campionato italiano.

Il Contesto della Partita di Serie A

Il Sassuolo ospita la Fiorentina in un contesto di forte pressione, con entrambe le squadre che arrivano a questa sfida con un'immagine deludente rispetto alle ambizioni iniziali. I neroverdi di Alberto Aquilani attraversano un momento critico, avendo raccolto appena un punto nelle ultime cinque partite di campionato dopo l'entusiasmante vittoria sulla Juventus che aveva fatto sognare i tifosi emiliani. La sconfitta pesante per 6-2 contro la Lazio nell'ultimo turno infrasettimanale ha ulteriormente complicato la situazione, lasciando la squadra alla quindicesima posizione in classifica.

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La Fiorentina di Paolo Vanoli non sta vivendo un periodo più roseo, avendo perso le ultime tre partite di campionato e subendo sette reti complessivamente. I viola occupano la diciassettesima posizione, con l'unico risultato positivo recente rappresentato dal pareggio per 2-2 contro l'Atalanta. Tuttavia, questo risultato non basta a nascondere le difficoltà di una stagione finora deludente, e la squadra deve fare i conti con numerosi problemi in organico che limitano le opzioni del tecnico.

Probabili Titolari e Assenze Importanti

Le indisponibili per la partita saranno numerose per entrambe le squadre, costringendo i tecnici a soluzioni di ripiego. Il Sassuolo deve fare a meno di Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz e Jay Idzes per infortunio, mentre Kristian Thorstvedt è squalificato dopo l'espulsione rimediata contro la Lazio. Aquilani dovrebbe affidarsi a Turati in porta, con Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano e Doig in difesa, Matic, Bakola e Adzic a centrocampo, e Berardi, Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

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La Fiorentina, dal canto suo, presenta un'infermeria affollata con Parisi, Sottil, Ranieri, Atta e Pongracic tutti indisponibili. Vanoli dovrebbe schierare De Gea tra i pali, con Jimenez, Dragusin, Viery e Joao Mario in difesa, Ndour, Brescianini e Oulai a centrocampo, e Mastantuono, Pellegrino e Njie in attacco. Queste assenze, specialmente in difesa per i viola, potrebbero rendere ancora più difficile la gestione del match contro un Sassuolo che, pur in crisi, punta a sfruttare ogni opportunità offensiva.

Analisi dello Stato di Forma Recente

Il Sassuolo ha registrato zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, segnando sette reti e subendone tredici. La sconfitta più recente è stata quella per 6-2 contro la Lazio al Mapei Stadium, preceduta da una sconfitta per 2-0 contro il Como. L'unico punto del periodo è arrivato con il pareggio per 1-1 contro il Milan, evidenziando la difficoltà di mantenere la solidità difensiva in queste ultime uscite.

La Fiorentina ha ottenuto zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, segnando sette reti e subendone undici. Il risultato più recente è il 2-2 contro l'Atalanta, preceduto dalla sconfitta per 2-1 contro l'Inter. I viola hanno perso anche contro Como per 1-3 e contro il Genoa per 2-1, dimostrando una fragilità difensiva che potrebbe essere sfruttata dall'avversario in questa giornata cruciale.

Precedenti Storici e Prospettive

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'aprile 2026, quando la sfida terminò 0-0 in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci diretti, il bilancio è favorevole al Sassuolo con due vittorie contro una della Fiorentina, completato da due pareggi. I neroverdi si imposero per 3-1 nel dicembre 2025, mentre la Fiorentina vinse per 5-1 nell'aprile 2024, mostrando come questi incontri possano avere esiti molto diversi.

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In Serie A, il Sassuolo occupa la quindicesima posizione, mentre la Fiorentina è diciassettesima, creando un confronto teso tra due squadre che devono guardarsi le spalle nella lotta per non retrocedere. Questa partita, oltre all'importanza tattica, offre anche ai tifosi la possibilità di seguire un incontro diretto con alta intensità, fondamentale per invertire la rotta delle proprie rispettive stagioni e migliorare la posizione in classifica nei prossimi appuntamenti.