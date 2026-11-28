Scopri dove trasmettere Sassuolo-Napoli in diretta TV e streaming. Guida completa ai canali DAZN e NOW per seguire la 13a giornata di Serie A con orari e dettagli tecnici.

La sfida di Serie A tra Sassuolo e Napoli è in programma per domenica 29 novembre al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Questo incontro, valido per la tredicesima giornata del campionato, rappresenta un momento cruciale per entrambe le compagini che si cercano sulla scacchiera tattica italiana. L'attenzione dei tifosi è rivolta principalmente alla capacità del Sassuolo di invertire la rotta sotto la guida di Roberto D'Aversa e alla conferma dei risultati del Napoli di Massimiliano Allegri.

Diritti Tv e Piattaforme Streaming

La proprietà dei diritti televisivi per la partita di campionato è detenuta dalla piattaforma DAZN Italia, che garantisce la copertura della gara tramite servizi di streaming online e canali televisivi lineari. Gli utenti possono accedere al flusso diretto attraverso l'applicazione ufficiale o il sito web, assicurandosi una visione senza interruzioni grazie alla stabilità della connessione internet. La piattaforma offre una qualità dell'immagine superiore, supportando anche il formato 4K per chi dispone di dispositivi compatibili, garantendo l'esperienza visiva più completa disponibile sul mercato attuale.

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In alternativa, la piattaforma NOW, gestita da Sky Italia, propone una soluzione integrata che include diverse competizioni sportive. Il pacchetto Pass Sport di NOW riunisce in un'unica offerta le tre partite in co-esclusiva della giornata, la Champions League, la Formula 1, la MotoGP e il tennis internazionale. Questa configurazione è ideale per gli abbonati che desiderano accedere a molteplici eventi senza dover gestire abbonamenti separati per ogni disciplina sportiva, semplificando la gestione dei costi e delle piattaforme.

Posizioni in Classifica e Momento Squadre

Il Sassuolo si trova in una situazione critica, occupando il diciassettesimo posto nella classifica di Serie A e combattendo attivamente per evitare la retrocessione. L'arrivo dell'allenatore Roberto D'Aversa non ha ancora prodotto i risultati sperati, come dimostrato dalla sconfitta subita contro il Genoa nella giornata precedente. La squadra neroverde cerca ora di riorganizzarsi e ritrovare la concentrazione necessaria per ottenere punti preziosi contro una delle squadre più in forma del campionato, affrontando una sfida difficile ma necessaria per la salvezza.

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Il Napoli arriva all'incontro con un morale alto, frutto di una recente prestazione di livello internazionale contro il Manchester City in Champions League, conclusa con un pareggio per due reti a due. In campionato, la squadra di Massimiliano Allegri ha confermato il buon momento di forma con una vittoria per uno zero contro il Torino, dimostrando efficienza e solidità difensiva. L'allenatore ha ritrovato la fiducia necessaria per gestire la squadra, nonostante la situazione dell'infermeria, che presenta diversi assenti importanti ma non compromette la sostanza della prestazione tattica.

Orari e Dettagli Tecnici della Trasmissione

La partita è inserita nel programma degli incontri di cartello, con un orario di inizio previsto per le diciotto e zero del pomeriggio nella giornata domenicale. Questa fascia oraria è stata scelta per massimizzare l'audience televisiva, garantendo la massima visibilità per le due squadre coinvolte e per i diritti di trasmissione televisiva. Gli abbonati possono godersi l'evento dalla loro abitazione, sfruttando la tecnologia dello streaming per evitare i ritardi tipici delle trasmissioni in chiaro e accedere a contenuti extra.

Oltre alla diretta della partita, le piattaforme offrono contenuti aggiuntivi per i tifosi più appassionati, inclusi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand. Questi materiali permettono di approfondire gli aspetti tecnici dell'incontro e di comprendere meglio le strategie adottate dalle due squadre. L'accesso a questi contenuti è compreso nell'abbonamento, offrendo un valore aggiunto che va oltre la semplice visione della partita, arricchendo l'esperienza sportiva complessiva.