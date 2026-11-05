Satellite Militare Russo Cosmo 2612 Minaccia ICEYE X36: Analisi della Minaccia Spaziale

Il satellite militare russo Cosmo 2612 si è avvicinato pericolosamente all'X36 di ICEYE. Analisi dettagliata delle manovre, delle risposte occidentali e delle implicazioni per la sicurezza orbitale.

Il satellite militare russo Cosmos 2612 ha effettuato un avvicinamento estremo al satellite commerciale X36 di proprietà della società finlandese ICEYE. Questa manovra, verificata a metà ottobre, è stata identificata da specialisti militari occidentali come una potenziale prova generale di attacco orbitale. L'evento ha sollevato preoccupazioni significative riguardo alla vulnerabilità delle reti satellitari commerciali cruciali per le operazioni militari occidentali.

Dettagli Tecnici Della Manovra Orbitale

Le immagini fornite dalla società di immagini satellitari Vantor mostrano chiaramente il Cosmos 2612 che si avvicina a pochi metri dall'X36. Greg Gillinger, analista senior presso Integrity ISR, ha definito questa vicinanza come una delle più strette registrate tra un velivolo militare russo e un satellite commerciale in orbita terrestre bassa. Il test sembra mirare a verificare capacità di attacco cinetico, un obiettivo che non sarebbe necessario per il semplice raccolta di intelligence o interferenza elettronica.

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Posizioni Delle Parti Coinvolte E Reazioni

Thomas DiNanno, Sottosegretario di Stato degli Stati Uniti, ha dichiarato esplicitamente che il comportamento del Cosmos 2612 è coerente con operazioni di armi orbitali. La Russia ha categorizzato pubblicamente il Cosmos 2612 come satellite di ispezione e servizio, ma le sue azioni contraddicono tale definizione. Ann Stevens, capo delle operazioni statunitensi di ICEYE, ha garantito che la costellazione radar rimane resiliente contro eventuali tentativi di disruzione. Il Ministero della Difesa russo non ha risposto alle richieste di commento riguardo alle manovre specifiche.

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Impatto Reale Sulla Sicurezza Commerciale

L'episodio alimenta il timore che le attività commerciali spaziali siano sempre più a rischio. Mosca ha più volte avvertito che i satelliti occidentali che supportano l'Ucraina potrebbero diventare obiettivi legittimi di rappresaglia. Le manovre precedenti del maggio scorso, quando quattro satelliti russi si posizionarono vicino all'X36, avevano già dimostrato capacità di minaccia. Anche le costellazioni di Elon Musk, gestite da SpaceX, sono state menzionate come potenziali target in futuro a causa di queste dimostrazioni di forza.

Sviluppi Recenti E Prossimi Passi

Dopo l'avvicinamento critico a metà ottobre, il Cosmos 2612 si è allontanato di circa 400 chilometri. Tuttavia, due satelliti fratelli russi si stanno ora muovendo verso la traiettoria orbitale di un altro satellite ICEYE, l'X37. Entrambi i satelliti X36 e X37 risultano registrati negli Stati Uniti. Il Generale di Divisione Michael Traut della Germania ha sottolineato che tali avvicini potrebbero essere usati per ispezione o interferenza, richiedendo una valutazione attenta dello spettro completo degli effetti possibili sulle infrastrutture spaziali.