Gli Stati Uniti riducono l'accesso alle immagini satellitari sulla guerra in Iran, obbligando i giornalisti a usare dati a bassa risoluzione come Copernicus e limitando la verifica dei danni.

Le agenzie di stampa e le redazioni giornalistiche si trovano ad affrontare una crisi senza precedenti nella verifica dei fatti bellici in Medio Oriente. Quando gli Stati Uniti hanno deciso di attaccare l'Iran, lo scorso febbraio, le prime ore hanno visto emergere notizie contrastanti sugli obiettivi colpiti dai bombardamenti. I mezzi d'informazione iraniani hanno dichiarato con certezza specifici siti colpiti, mentre la Reuters, citando due funzionari statunitensi, ha definito l'attacco probabile ma non certo, lasciando il Pentagono intento nelle indagini preliminari.

In questo scenario complesso, le redazioni hanno due strade principali: riportare le dichiarazioni ufficiali avvertendo della loro natura non verificata, oppure avviare indagini indipendenti. Questa seconda opzione richiede spesso l'uso di immagini satellitari per confrontare la situazione del territorio prima e dopo gli eventi. Tuttavia, a causa della guerra contro l'Iran, la disponibilità di tali immagini preziose per il giornalismo visivo è diminuita drasticamente.

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La pressioni sul mercato commerciale satellitare

Secondo quanto riferito nel report dello scorso 1 settembre, le pressioni del governo statunitense sulle aziende che gestiscono i satelliti commerciali hanno rallentato e, in alcuni casi, limitato la diffusione delle immagini relative al conflitto in Iran. Ne hanno risentito ricercatori, redazioni giornalistiche e organizzazioni per i diritti umani, che hanno perso l'accesso a una fonte di informazioni cruciale proprio nel momento del bisogno maggiore. Joseph Clark, giornalista dell'Economist, ha spiegato che le aziende che vendono immagini satellitari sono estremamente sensibili alle pressioni di Washington, dato che il governo statunitense rappresenta il loro cliente principale.

Le immagini commerciali ad alta risoluzione permetterebbero di documentare dettagli che l'amministrazione statunitense preferirebbe mantenere nascosti all'opinione pubblica. Tra questi vi sono gli effetti specifici degli attacchi missilistici statunitensi su scuole e abitazioni civili. Nei primi giorni del conflitto, tali immagini avevano già permesso di ricostruire nel dettaglio gli attacchi contro obiettivi civili, mostrando che i danni subiti dalle basi statunitensi erano superiori a quanto riconosciuto dall'amministrazione di Donald Trump.

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Il ricorso a Copernicus e alla risoluzione ridotta

Di fronte a questo ostacolo, le redazioni hanno cominciato a utilizzare immagini satellitari a risoluzione più bassa, messe a disposizione da enti pubblici come il programma europeo Copernicus, coordinato dall'Agenzia spaziale europea. Un'analisi accurata permette a questi dati di restituire informazioni equivalenti a quelle dei satelliti commerciali ad alta risoluzione, con il vantaggio aggiuntivo di una maggiore frequenza di acquisizione. Il Conflict Ecology, gruppo di ricerca dell'Università statale dell'Oregon, ha utilizzato i dati del satellite Sentinel-1, parte del programma Copernicus, per stimare i danni agli edifici provocati da eventi naturali come il terremoto in Venezuela.

Tuttavia, nessuna elaborazione a bassa risoluzione può sostituire la capacità di individuare eventi specifici documentabili solo dai satelliti commerciali. Joseph Clark sottolinea casi come le valanghe in Darfur, in Sudan, o il conteggio delle persone nei punti di distribuzione degli aiuti a Gaza. Senza immagini ad alta risoluzione, le persone e le tracce di sangue sulle strade rischierebbero di non essere visibili, apparendo solo come pixel sfocati. Inoltre, persino le immagini gratuite a bassa risoluzione cominciano a essere soggette a limitazioni operative.

Vulnerabilità strategica e alternative cinesi

Un caso emblematico si è verificato a luglio, quando, a seguito di una richiesta del governo statunitense, Copernicus ha ritardato di 24 ore la pubblicazione delle immagini sul golfo di Oman. Sebbene finora si tratti di un caso isolato, dimostra che nemmeno i dati con accesso aperto sono del tutto affidabili. La Casa Bianca e alcuni parlamentari hanno reagito con preoccupazione ai primi rilasci di immagini, temendo che l'Iran potesse utilizzare quelle disponibili sul mercato per localizzare e colpire i militari statunitensi.

Ballinger ha aggiunto che negli ultimi anni le dimensioni dei satelliti si sono ridotte, passando da apparecchi grandi come scuolabus a oggetti delle dimensioni di una scatola da scarpe. Oggi in orbita ce ne sono migliaia, gestiti da aziende di tutto il mondo. Questo significa che, anche con le restrizioni statunitensi, l'Iran può comunque procurarsi le immagini che gli interessano attraverso i satelliti cinesi, eludendo parzialmente il controllo americano.