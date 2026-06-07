Satira in America: tempi duri, ma Caprarica lancia il suo noir

Antonio Caprarica torna con 'Il Bullo', un noir tragicomico, mentre la satira americana soffre sotto Trump. Riflessioni su Colbert, Fallon e il potere.

La satira in America vive tempi difficili, ma in Italia c'è ancora spazio per l'ironia pungente. Antonio Caprarica , noto stand-up comedian, torna in libreria con un noir avvincente intitolato 'Il Bullo', mentre riflette sulla situazione politica statunitense.

Caprarica ha dichiarato di non voler tornare negli Stati Uniti finché Donald Trump sarà presidente, sottolineando come il clima per i comici sia diventato ostile. Il presidente ha infatti attaccato pubblicamente diversi comici, tra cui Stephen Colbert, definendolo 'un idiota totale' e causando la chiusura del suo show, ufficialmente per ragioni economiche ma in realtà per le pressioni politiche.

Nell'ultima puntata, Paul McCartney ha omaggiato Colbert con una splendida versione di 'Hey Jude', un momento toccante che ha segnato la fine di un'era. Anche Jimmy Fallon è stato minacciato, ma per ora continua a condurre il suo show, lanciando frecciatine al 'dittatore' come lo chiama lui. Caprarica, dal canto suo, ha recentemente calcato il palco di uno show americano con un monologo in inglese, ricevendo applausi e dimostrando che l'umorismo italiano può competere a livello globale.

Il suo nuovo libro, 'Il Bullo' (Rizzoli), è una storia tragicomica che segue due protagonisti teneri e malcapitati, più vittime che criminali, in un mondo senza scrupoli che li ha messi ai margini della società. Con uno stile che mescola suspense e ironia, Caprarica ci ricorda che la vita può essere un'estate anche sotto la neve, un'estate che può durare per sempre.

Il libro è un giallo che non ha niente da invidiare ai migliori noir internazionali, e offre una riflessione profonda sulla giustizia e la resilienza umana. La satira, quindi, sopravvive nonostante le avversità, e autori come Caprarica continuano a tenere viva la fiamma della critica sociale attraverso l'arte. In Italia, il pubblico risponde con entusiasmo, riempiendo i teatri e sostenendo un genere che non teme di sfidare il potere.

'Il Bullo' è solo l'ultimo esempio di come la letteratura possa essere un veicolo potente per esplorare le contraddizioni della società contemporanea, con un sorriso amaro ma sempre intelligente





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