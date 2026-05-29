Satira politica a sinistra: le pagine che fanno ridere e propaganda

Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale: tre pagine satiriche che su Instagram e Facebook attaccano il governo Meloni con meme e ironia, raccogliendo centinaia di migliaia di follower vicini al Partito Democratico.

Fanno ridere, informano e, dettaglio non indifferente, fanno propaganda. A sinistra. Sono le pagine satiriche Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale. Su Instagram e Facebook raccolgono centinaia di migliaia di follower, un piccolo bacino elettorale da consolidare a suon di meme, caricature, satira e attacchi al governo Meloni .

Gli amministratori e i fondatori di questi gruppi sono vicini al Partito democratico o, in senso lato, a tutta l'area progressista. I Socialisti gaudenti, con il loro garofano socialista immerso in un drink da aperitivo, hanno conquistato 237mila follower su Facebook e 135mila su Instagram. Il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo è passato da più di due mesi, ma il profilo Instagram ha ancora tre contenuti pinned in alto, visibili per primi agli utenti.

Tra una Pimpa pro-Pal e un'esaltazione smaccata di Silvia Salis, la pagina pubblica principalmente contenuti che attaccano il governo, invitano Meloni alle dimissioni e commentano le gaffe dei membri dell'esecutivo. Gli esordi sui social risalgono al 2015, quando un gruppo di amici decise di creare una pagina ironica per commentare la politica italiana.

Da allora, il numero di follower è cresciuto esponenzialmente, e la pagina è diventata un punto di riferimento per gli elettori di sinistra che cercano contenuti leggeri ma politicamente schierati. Le pagine Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale seguono una linea simile. Hipster democratici, con i suoi meme ironici e spesso surreali, prende di mira non solo il governo ma anche alcune frange del centrosinistra, accusate di essere troppo moderate.

Abolizione del suffragio universale, invece, gioca sul paradosso del titolo per attaccare le istituzioni e promuovere un voto più consapevole. Tutte e tre le pagine condividono una strategia comunicativa basata sull'umorismo tagliente e sulla condivisione virale di contenuti che smontano le narrazioni della destra. I loro amministratori, pur restando anonimi, hanno rivelato in alcune interviste di essere impegnati politicamente in prima persona, spesso come militanti o simpatizzanti del Partito Democratico. L'impatto di queste pagine non va sottovalutato.

Con centinaia di migliaia di follower, rappresentano un canale di comunicazione parallelo che raggiunge un pubblico giovane, spesso disilluso dalla politica tradizionale. Grazie ai meme, riescono a veicolare messaggi politici complessi in modo semplice e diretto, influenzando il dibattito pubblico.

Tuttavia, non mancano le critiche: c'è chi le accusa di alimentare la polarizzazione e di banalizzare temi seri. Ma per i loro sostenitori, sono uno strumento necessario per contrastare la narrazione dominante della destra e tenere viva l'attenzione sulle contraddizioni del governo Meloni. In un panorama politico sempre più frammentato, la satira social si conferma un'arma potente, capace di informare, divertire e, sì, fare propaganda





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Satira Socialisti Sinistra Propaganda Meloni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le pagine satiriche vicine al PD che attaccano il governo MeloniSocialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale sono tre pagine satiriche che raccolgono centinaia di migliaia di follower su Instagram e Facebook. Gestite da persone vicine all'area progressista, queste pagine utilizzano la satira per informare e fare propaganda, soprattutto contro il governo Meloni.

Read more »

Tutti i guai giudiziari dell'inner circle di Pedro Sanchez, che scuotono i socialisti spagnoliCoinvolti membri dell'entourage del governo, familiari del premier, anche l'ex numero uno Zapatero

Read more »

Guai giudiziari per 'inner circle' di Pedro Sánchez lasciano i socialisti spagnoli in bilicoAccusati di corruzione, l'altoparlante dell'intervistato afferma che ciò sta minacciando la democrazia e ricorda i crolli giudiziari del suo braccio destro, della moglie e del fratello. Inoltre, l'ex capo politico di Zapatero è indagato in relazione alle relazioni coi Veneziani. La distanza tra l'opinione dell'estero e quella interna agli spagnoli è anche un aspetto discusso, mentre cresce il malcontento tra la crescita economica e i problemi sociali, in particolare i problemi abitativi, i tassi di disuguaglianze e la povertà infantile, temi che finora avrebbero dovuto essere trattati dalla sinistra

Read more »

La settimana nera dei socialisti iberici: perquisizioni prima a Madrid, poi a LisbonaIl Psoe spagnolo sotto choc, il Ps portoghese perquisito. Sembra un remake, ma con budget diverso: a Madrid si gioca la legislatura, a Lisbona riaffiorano vecchi appalti e antiche lentezze giudiziarie

Read more »