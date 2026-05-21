Satispay lancia servizio di Educazione previdenziale

Satispay amplia il suo raggio d'azione nel welfare aziendale con il servizio di Educazione previdenziale per dare ai dipendenti piena consapevolezza nel costruire una sicurezza economica per il proprio futuro. Il servizio prevede un webinar di formazione per tutta l'azienda e incontri individuali con esperti per i dipendenti che ne fanno richiesta.

Dopo il Salvadanaio Remunerato e la sezione Investimenti , Satispay amplia il suo raggio d'azione nel welfare aziendale con il servizio di Educazione previdenziale per dare ai dipendenti piena consapevolezza nel costruire una sicurezza economica per il proprio futuro.

Il servizio prevede un webinar di formazione per tutta l'azienda e incontri individuali con esperti per i dipendenti che ne fanno richiesta. Satispay vuole colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema della previdenza complementare, in cui quasi un italiano su due vorrebbe pianificare il proprio futuro economico ma si percepisce gia in ritardo, bloccato da disorientamento e scarso accesso a informazioni chiare.

Il servizio di Educazione previdenziale vuole fornire gli strumenti di conoscenza per trasformare un'intenzione gia presente in decisioni effettive, riducendo le barriere della complessita percepita e dello scetticismo. Il grande potenziale inespresso emerge soprattutto tra i giovanissimi, la Gen Z e la maggior parte dei giovani disponibili a sottoscrivere prodotti previdenziali al pari di quelli di investimento, a patto di poter contare su formati piu semplici ed accessibili.

Il servizio di Satispay coglie la sfida di fornire gli strumenti di conoscenza per trasformare un'intenzione gia presente in decisioni effettive, riducendo le barriere della complessita percepita e dello scetticismo. Satispay ha sviluppato un Osservatorio “Gli italiani e la previdenza complementare”, realizzato sui dati raccolti tra il 13 e il 28 aprile 2026 su un campione rappresentativo di italiani tra i 18 e i 74 anni.

L'Osservatorio evidenzia un Paese bloccato tra un forte bisogno di sicurezza futura e un marcato disorientamento presente. Il servizio di Educazione previdenziale si pone come soluzione a questi problemi", L'azienda sostiene il servizio e lo sostenne con arricchimenti alla spesa aziendale e a causa dei benefit dei dipendenti. Se ssieno per i dipendenti si tratta di un benefit a costo zero





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