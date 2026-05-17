Saudi Arabia intercetta droni dopo che erano entrati dal cielo iracheno

La notizia tratta da Reuters spiega che la Saudi Arabia ha intercettato tre droni dopo che erano entrati nel suo territorio dallo spazio aereo iracheno. Il ministero della Difesa del regno ha detto che avrebbe preso le misure operative necessarie per rispondere a qualsiasi tentativo di violare la sua sovranità e sicurezza.

Saudi Arabia ha intercettato tre droni dopo che erano entrati nel suo territorio dallo spazio aereo iracheno. Il ministero della Difesa del regno ha detto che avrebbe preso le misure operative necessarie per rispondere a qualsiasi tentativo di violare la sua sovranità e sicurezza.

Mentre le ostilità durante il conflitto con l’Iran sono state in gran parte ridimensionate dall’entrata in vigore di un cessate il fuoco ad aprile, dall’Iraq sono stati lanciati droni verso i Paesi del Golfo, tra cui l’Arabia Saudita e il Kuwait





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