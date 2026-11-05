Save the Children e Bulgari lanciano i Punti Luce a Roma e Milano

Save the Children e Bulgari aprono Punti Luce a Roma e Milano per contrastare la povertà educativa con laboratori artistici gratuiti per ragazzi dai 6 ai 17 anni.

Save the Children ha ufficialmente inaugurato i Punti Luce in diverse periferie e quartieri svantaggiati di Italia. Queste strutture offrono spazi gratuiti destinati a bambini e adolescenti con età compresa tra i 6 e i 17 anni. L'obiettivo principale è garantire opportunità educative, attività creative e occasioni di socializzazione. Molte di queste risorse sarebbero altrimenti inaccessibili per i giovani che vivono fuori da questi centri protetti.

Contrasto alla povertà educativa con l'arte

Il Punto Luce delle Arti e dei Mestieri di Ostia si trova sul litorale romano ed è un esempio concreto di questa iniziativa. Qui disciplines come pittura, musica, teatro e altre forme di espressione artistica diventano strumenti attivi. L'arte non serve soltanto a creare qualcosa di bello, ma anche a conoscersi profondamente. Questi spazi permettono di scoprire una passione che non sapeva di avere, sentirsi ascoltati e stringere amicizie.

Also read Cina: Pmi servizi rallenta a ottobre, indice passa da 51,6 a 50,8 punti

I partecipanti possono immaginare un futuro diverso grazie al supporto offerto dai laboratori. Le attività includono laboratori di pittura, fumetto, musica, teatro-danza, hip hop, cinema e arti manipolative. Queste pratiche non hanno soltanto l'obiettivo di insegnare una tecnica specifica. Offrono soprattutto ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova, collaborare e scoprire capacità.

Ruolo di Bulgari e Lucia Silvestri

L'attore Nicola Maupas ha partecipato a una masterclass al Punto Luce di Ostia. La presenza di figure note aiuta a valorizzare l'iniziativa sul territorio. Lucia Silvestri, Direttore esecutivo della Creazione di Gioielli e dell'Acquisto di Pietre Preziose di Bulgari, ha tenuto un master in gemmologia per i ragazzi. Questa collaborazione dimostra come il mondo della gioielleria di lusso sostenga direttamente l'educazione.

Advertisement

Il progetto è stato al centro di due incontri organizzati a Roma e Milano. Questi eventi hanno riunito amici della maison Bulgari e sostenitori di Save the Children. L'obiettivo dichiarato è allargare la comunità di persone impegnate a sostenere queste iniziative. Si vuole dimostrare che il talento non dipende dal quartiere in cui si nasce. Le opportunità di coltivarlo, purtroppo, dipendono troppo spesso dalla località di nascita.

Impatto sociale e prossimi sviluppi

Le attività offrono ai ragazzi la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente sicuro. Collaborare e scoprire capacità altrimenti inespresse è fondamentale per lo sviluppo personale. I laboratori mirano a contrastare la povertà educativa in modo concreto e duraturo. I risultati di queste esperienze si vedono nella crescita emotiva e sociale dei partecipanti.

La partnership tra Save the Children e Bulgari rappresenta un modello replicabile. L'apertura di nuovi Punti Luce in altre città potrebbe estendere l'impatto positivo. La combinazione di risorse artistiche e supporto educativo crea un network solido. I giovani delle periferie italiane hanno finalmente accesso a strumenti di crescita personale. Le attività continuative garantiscono stabilità e speranza per le nuove generazioni.