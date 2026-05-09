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Savinì, assessora comunale di Ferrara, si dimette dopo incidente stradale

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Savinì, assessora comunale di Ferrara, si dimette dopo incidente stradale
Incidente StradaleGuida In Stato Di EbbrezzaDimissioni
📆5/9/2026 2:15 PM
📰MediasetTgcom24
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L'assessore comunale di Ferrara Francesca Savini si è dimessa dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale, in cui è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. Il sindaco Fabbri ha espresso la sua vicinanza alla Savini e alla comunità ferrarese.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti, nella serata di lunedì 4 maggio, in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano .

L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcoltest con un tasso oltre 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni

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Incidente Stradale Guida In Stato Di Ebbrezza Dimissioni Ferrara Mantovano

 

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