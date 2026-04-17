Savoia ai playoff di Serie D: Conte smentisce rivelazioni e azioni legali

Il Savoia si prepara a disputare i playoff per la promozione in Serie C, mentre la giornalista Claudia Conte, tramite il suo legale, smentisce qualsiasi indiscrezione su rivelazioni scioccanti o attività illecite, annunciando azioni legali contro la diffamazione.

L'imprenditore e dirigente sportivo René De Picciotto sta concentrando le sue attenzioni sul Savoia , squadra di calcio che porta il nome della sua nobile casata. Il club campano, partito con l'ambizione di farsi valere nel girone meridionale della Serie D , si trova ora ad affrontare una sfida cruciale per la promozione in Serie C. La formula è quella di una gara secca, un "dentro o fuori" dove il vincitore otterrà il pass per la categoria superiore.

Tuttavia, il percorso è ancora denso di insidie, con tre partite decisive ancora da disputare, durante le quali il Savoia dovrà misurarsi con avversari dalle motivazioni differenti ma ugualmente determinate. Le prime due squadre che si contenderanno la promozione con il Savoia navigano nelle zone alte della classifica, sebbene non siano più in lizza per il titolo. La Sancataldese, invece, lotta disperatamente per conquistare la salvezza, mentre l'Enna ha come obiettivo primario il mantenimento della categoria. Il Sambiase, invece, nutre ancora speranze di accedere ai playoff, mentre il Paternò è ormai virtualmente retrocesso, con la matematica che attende solo di sancire ufficialmente il suo destino. Tre partite, ognuna con le sue complessità e sfumature tattiche, che si preannunciano intense e combattute. Queste sfide si giocheranno in un arco temporale di tre giornate, che potrebbero estendersi a quattro in caso di necessità di spareggi. Parallelamente a queste vicende sportive, emerge una nota importante riguardante la giornalista Claudia Conte e il suo legale, l'avvocato Domenico Forgione. In seguito all'eco mediatica suscitata dal suo rapporto con il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, la giornalista ha deciso di avvalersi della tutela legale per difendere la propria persona. L'avvocato Forgione ha indirizzato una lettera al direttore dell'Adnkronos, Davide Desario, nella quale ha chiarito la posizione della sua assistita, annunciando azioni legali e smentendo categoricamente qualsiasi indiscrezione su rivelazioni scioccanti o la pubblicazione di libri-confessione. "La dott.ssa Claudia Conte, mia assistita, in questi ultimi giorni, nonostante il linciaggio mediatico subito, non è mai voluta intervenire per non alimentare il gossip sulla sua persona. E tuttavia proseguono insolenze e attacchi inaccettabili, oltre a varie offerte di spazi di visibilità che non le interessano in alcun modo. Rispetto a tutto questo, la mia assistita chiede il rispetto della sua privacy e della sua persona. Non intende rilasciare né oggi né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata. Tantomeno ha intenzione di scriverne un libro scandalistico con improbabili rivelazioni choc su chicchessia, come pure sostiene in maniera del tutto infondata qualche organo di informazione che per questo sarà chiamato a risponderne in tribunale", si legge nella lettera. Il legale ha sottolineato come la carriera della giornalista sia stata analizzata meticolosamente senza che emergesse alcun elemento riconducibile a illeciti o favoritismi, evidenziando come i suoi incarichi siano stati frutto di scelte autonome basate sul merito. "Claudia Conte rispetta le persone e chiede rispetto, un suo diritto che chiedo formalmente di osservare. A sua tutela sto intraprendendo le necessarie azioni legali, in corso di deposito, che saranno portate avanti nei confronti di chi - sui mass media e sui social media - ha sostenuto fatti diffamatori, come ad esempio riguardo all’assenza di titoli di studio appropriati o che abbia ricevuto incarichi per intervento illecito di esponenti di governo o peggio ancora che abbia mai avuto intenzioni ricattatorie verso chicchessia", prosegue l'avvocato. "Hanno vivisezionato la sua carriera e non è emerso un solo incarico, ancorché gratuito, riconducibile a illecite sollecitazioni o a favoritismi da parte di chicchessia, men che meno da parte di esponenti di governo. Più scandagliano e più trovano lavori risalenti nel tempo con committenti diversi tra loro, il più delle volte riferibili a diversi ambiti politici ed istituzionali. Senza contare che, in tutti i casi emersi, chi le ha dato gli incarichi ha spiegato di averla scelta autonomamente per i suoi meriti e senza condizionamenti di sorta. La sua carriera si è dunque sviluppata del tutto autonomamente", scrive ancora Forgione nella sua lettera all'Adnkronos. "Quanto al tema ricatti, la mia assistita non ha né l’indole né l’intenzione né tantomeno ha elementi o informazioni per condizionare qualcuno al fine di ottenere un tornaconto di qualsivoglia natura. Né ha senso alimentare l’attesa di chissà quali rivelazioni che non ci saranno mai, per il semplice motivo che non c’è nulla da rivelare. Chi insiste nell’affermare il contrario verrà chiamato a risponderne. L’unica cosa che chiede è, come detto, quella di essere lasciata in pace per poter vivere e lavorare con tranquillità, come merita e come ha diritto". "Così come sono del tutto inaccettabili le allusioni a una vicinanza di Claudia Conte ad ambienti della criminalità, fatto destituito di qualsiasi fondamento fattuale che oltretutto offende il suo impegno personale da sempre finalizzato alla difesa della legalità. Anche la tesi dell’adesione di Claudia Conte a un fantomatico complotto politico contro il governo è completamente infondata, talmente ridicola che non si può nemmeno commentare", prosegue il testo. "I diffamatori si rassegnino al fatto che ci sono zero rivelazioni choc, zero illegalità, zero complotti e zero ricatti da utilizzare per poter portare ancora avanti questa campagna di stampa denigratoria, infondata e strumentale su un tema che peraltro non dovrebbe suscitare alcun reale interesse pubblico. Chiaramente tutti quelli che hanno sostenuto o anche fatto allusioni diffamatorie su questi aspetti ne risponderanno nelle sedi appropriate.





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Savoia Serie D Playoff Promozione Serie C Claudia Conte Matteo Piantedosi Domenico Forgione Diffamazione Azioni Legali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vittoria di Savoia: dalla successione al trono a curatrice d'arte a MilanoLa ventiduenne Vittoria di Savoia, in Italia per la sua prima intervista, si racconta tra la sua posizione di prima in linea di successione al trono d'Italia e i suoi attuali progetti artistici, tra cui una mostra a Milano durante la Design Week.

Read more »

Emanuele Filiberto, spesi quasi 600mila euro per il Savoia calcio: maxi investimento per la Serie CIl legame tra la Casa Reale e la città di Torre Annunziata si fa sempre più...

Read more »

Claudia Conte e il caso Piantedosi, la lettera all'Adnkronos: 'Ecco tutta la verità'L'avvocato Forgione all'Adnkronos: 'Zero rivelazioni choc, zero illegalità o favoritismi, zero complotti e zero ricatti'

Read more »

Claudia Conte: il legale annuncia azioni legali contro la diffamazione mediaticaL'avvocato di Claudia Conte, Domenico Forgione, dichiara guerra alle speculazioni e agli attacchi diffamatori sulla vita privata della sua assistita, minacciando azioni legali contro gli organi di informazione che hanno alimentato il gossip sulla presunta relazione con il Ministro Piantedosi. Conte chiede rispetto per la sua privacy e smentisce categoricamente l'intenzione di rilasciare interviste o scrivere libri scandalistici.

Read more »

Claudia Conte, il legale: “Stop al linciaggio mediatico, nessun libro o rivelazione choc”Dopo l’intervista sulla relazione con il ministro Matteo Piantedosi, l’avvocato Domenico Forgione interviene per la giornalista Claudia Conte: «Mai rilasciate …

Read more »

Jan Maffrand, eco della cultura occitana, e la vertenza legale di Claudia ConteUn omaggio alla figura di Jan Maffrand, musicista e difensore della lingua occitana, si intreccia con la cronaca legale che vede protagonista la giornalista Claudia Conte, la cui difesa legale smentisce ogni illazione su scandali o illegalità.

Read more »