Scade il taglio accise diesel: dal 8 novembre 2026 i prezzi salgono

Dal 8 novembre 2026 scade la misura di riduzione delle accise sul gasolio. Il costo potrebbe aumentare fino a 4,9 centesimi al litro, con impatti diretti sui pieni degli automobilisti italiani.

Il 8 novembre 2026 segna una data cruciale per il mercato dei carburanti in Italia, poiché scadrà la misura temporanea di riduzione delle accise sul gasolio. Questa decisione, adottata con un decreto emanato il 28 ottobre, prevede una diminuzione di 4,9 centesimi per ogni litro di diesel, cifra che include già l'Imposta sul Valore Aggiunta. Con la fine di questo agevolazione, i consumatori si trovano di fronte a un possibile incremento dei costi alla pompa, un evento che potrebbe trasformarsi in un significativo onere economico per gli utenti della strada.

Meccanismo del rincaro e calcolo dei costi

Il ritorno al regime ordinario delle accise potrebbe determinare un aumento del prezzo al litro di circa 4,9 centesimi, un dato che riflette esattamente l'importo della riduzione precedente. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che la copertura finanziaria di questa misura temporanea è stata garantita attraverso una quota parte, pari a 38,7 milioni di euro, derivante dal maggior gettito fiscale. Tale introito supplementare è stato registrato nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 settembre 2026, specifico riferimento temporale per i versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiuntò.

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Impatto economico sui pieni e sui grandi consumatori

Per comprendere l'impatto concreto di questa variazione, è necessario analizzare i dati medi nazionali emersi dal prezzo medio del gasolio self-service registrato il 7 novembre, fissato a 2,224 euro al litro. L'aggiunta dei 4,9 centesimi porterebbe il prezzo teorico del diesel a quota 2,273 euro al litro. Questa dinamica si traduce in un costo aggiuntivo di circa 2,45 euro per un pieno standard di 50 litri, una cifra che sale a 2,94 euro per chi effettua un rifornimento di 60 litri, incidendo direttamente sulla spesa quotidiana.

Posizione delle compagnie e network stradale

Nonostante le proiezioni teoriche di aumento, la situazione reale del mercato è moderata dall'adesione delle principali compagnie petrolifere al price cap. Grazie a questo accordo volontario, i prezzi self-service lungo la rete stradale nazionale continuano a mantenersi sotto la soglia dei 2 euro per la benzina e sotto i 2,2 euro per il gasolio nella maggior parte delle aree di rifornimento. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit conferma che il prezzo medio per la benzina si è appena assestato a 2,001 euro al litro, mentre il gasolio registra un valore medio di 2,224 euro, mostrando una tendenza al ribasso rispetto alle fluttuazioni precedenti.

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Differenze tra rete autostradale e ordinaria

Le dinamiche di pricing presentano comunque differenze significative tra le varie tipologie di rete stradale disponibile sul territorio nazionale. Sulle autostrade, il prezzo medio self-service rilevato è risultato leggermente più elevato, attestandosi a 2,029 euro per la benzina e a 2,277 euro per il gasolio. Queste variabili geografiche e infrastrutturali sono fondamentali per gli automobilisti che pianificano i propri spostamenti, poiché la differenza di costo per litro può accumularsi in spese ulteriori durante lunghi viaggi interregionali o internazionali.

Prospettive future e coperture fiscali

La misura di riduzione era stata strutturata con una copertura finanziaria specifica basata su un risparmio stimato di 632,90 euro per ogni mille litri di carburante venduti. Il ritorno alla normalità fiscale non solo influenzerà i prezzi finali, ma modificherà anche il quadro delle entrate statali correlate. Gli analisti del settore monitoreranno attentamente le reazioni dei consumatori e le eventuali strategie di adattamento delle compagnie petrolifere, poiché la scadenza del 8 novembre 2026 rappresenta un punto di svolta che potrebbe ridefinire gli equilibri di mercato nei mesi immediatamente successivi all'efficacia della misura.