Scadenza del decreto accise: governo diviso, incerta la proroga

Con la scadenza del 6 giugno del decreto che riduce le accise sui carburanti, il governo italiano è diviso sulla possibilità di una nuova proroga. Il ministro Pichetto Fratin dichiara che non è previsto un quarto intervento a causa dei costi per lo Stato, mentre il viceministro Leo lascia aperta la possibilità di interventi alternativi. Senza la proroga, i prezzi dei carburanti aumenterebbero significativamente.

Il 6 giugno scade il decreto sulle accise. La misura è ormai in vigore ininterrottamente dal 19 marzo scorso, quando il governo si è trovato costretto a intervenire per contenere gli effetti devastanti del blocco di Hormuz.

Nel corso delle settimane lo sconto è stato però via via ridotto per via dei costi esorbitanti che ormai sfiorano i due miliardi di euro. Oggi il risparmio è di 6,1 centesimi per la benzina e di 12,2 centesimi per il diesel. E questa volta la proroga non è scontata.

"Ad oggi non abbiamo previsto un quarto intervento" ha ammesso nei giorni scorsi il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, "anche perché - ha aggiunto - anche gli interventi precedenti sono stati molto costosi e pesanti per il bilancio dello Stato. Ed è per questo che la presidente del Consiglio ha chiesto all'Unione europea la possibilità di derogare al Patto di stabilità". Il viceministro all'economia Maurizio Leo è sembrato più possibilista, ma senza sbilanciarsi.

"Il nostro obiettivo - ha detto - era venire incontro a famiglie e imprese in un momento molto complesso. Vediamo adesso se ci sono da fare ulteriori interventi, si vedrà". Leo ha quindi ventilato l'ipotesi di trovare "soluzioni più efficaci" rispetto al taglio delle accise, senza però specificare quali. Al momento nulla è stato deciso.

Si parla di un rafforzamento dei crediti d'imposta per le categorie produttive. E resta in piedi l'ipotesi, più volte ventilata, di riservare gli sconti solo alle famiglie vulnerabili. Sulla fattibilità di quest'ultimo intervento restano però dei dubbi. La proroga sic et simpliciter del taglio alle accise in vigore oggi sembra meno probabile, ma non è neppure esclusa.

Cosa accadrebbe ai prezzi se lo sconto venisse stralciato? Facciamo un paio di calcoli. Secondo il ministero delle Imprese e del Made in Italy il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale si attesta oggi, lunedì 1 giugno 2026, a 1,941 euro al litro per la benzina e 2,005 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,040 euro per la verde e 2,085 euro/l per il diesel.

Se il taglio alle accise non venisse rinnovato, ipotizzando prezzi costanti, la benzina arriverebbe a costare 2,002 euro e il diesel toccherebbe i 2,127. Un pieno da 50 litri di gasolio, diventato il nostro benchmark, potrebbe costare circa 6,10 euro in più. Ma sulle intenzioni dell'esecutivo regna l'incertezza





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