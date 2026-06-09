Scadenza della sezione 702 del FISA: dibattito sull'intelligence e tutela dei dati

La sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) è destinata a scadere il 12 giugno, suscitando un dibattito sulle regole per i mandati e sulla prevista nomina di un lealista politico da parte del presidente Donald Trump come direttore ad interim dell'intelligence nazionale. La legge sulla sorveglianza degli Stati Uniti permette alle autorità federali di raccogliere le comunicazioni degli stranieri all'estero e di cercare i dati degli americani senza un mandato, ma è stata criticata per la mancanza di tutela per i dati degli americani.

Il 9 giugno, una legge sulla sorveglianza degli Stati Uniti che permette alle autorità federali di raccogliere le comunicazioni degli stranieri all'estero e di cercare i dati degli americani senza un mandato è destinata a scadere il 12 giugno.

La sezione 702 del Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) è uno strumento chiave per la raccolta di informazioni straniere, dicono i funzionari. Permette alle autorità di raccogliere le comunicazioni di obiettivi stranieri all'estero e poi di cercare in quei dati, anche informazioni sugli americani che potrebbero essere stati in contatto con loro, una preoccupazione centrale per i critici.

La scadenza del 12 giugno è la seconda scadenza di proroga per la legge quest'anno, e si inserisce in un dibattito più ampio sulle regole per i mandati e sulla prevista nomina di un lealista politico da parte del presidente Donald Trump come direttore ad interim dell'intelligence nazionale. La sezione 702 è stata prorogata due volte quest'anno, con una prima proroga di 10 giorni nel mese di aprile e una seconda di 45 giorni alla fine del mese.

La legge è stata criticata da alcuni per la sua mancanza di tutela per i dati degli americani, ma i sostenitori hanno affermato che le riforme del 2024 hanno risolto le preoccupazioni. Tuttavia, i critici hanno fatto notare che i dati mostrano che i dati degli americani vengono ancora cercati in modi discutibili.

Inoltre, anche se la sezione 702 dovesse scadere, le autorità federali potrebbero ancora essere in grado di interrogare i dati degli americani grazie ai certificati annuali rinnovati a marzo. Tuttavia, le compagnie di telecomunicazioni potrebbero essere riluttanti a fornire informazioni senza una chiara reautorizzazione e potrebbero affrontare multe federali pesanti se non rispettano le richieste legittime.

In ogni caso, le autorità statunitensi hanno altri strumenti di sorveglianza a loro disposizione, come il riconoscimento facciale, la sorveglianza dei social media, gli strumenti di hacking del telefono e i simulatori di siti cellulari, e l'uso di droni Predator MQ-9. Inoltre, i dipartimenti di polizia locali utilizzano la tecnologia di riconoscimento facciale sotto diverse leggi





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