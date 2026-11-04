Scadenze fiscali novembre 2026: calendario completo tasse e date pagamenti

Calendario scadenze fiscali novembre 2026. Date esatte per IRPEF, IVA, acconti, modello 730 e versamenti Enasarco. Guida completa a tasse e contributi.

Novembre 2026 si configura come uno dei mesi più densi di adempimenti obbligatori per il bilancio domestico e aziendale in Italia. Il calendario fiscale presenta una successione di scadenze critiche che coinvolgono sia i contribuenti privati sia le imprese. Le date fondamentali per il pagamento di tasse, versamento di contributi e invio di dichiarazioni spaziano dall'inizio fino alla fine del mese, richiedendo una pianificazione accurata per evitare sanzioni.

Scadenze fiscali e adempimenti obbligatori

Il ciclo di obblighi tributari è iniziato il 2 novembre con la concentrazione di adempimenti originariamente previsti per la fine di ottobre. In questa data sono state inviate le dichiarazioni dei redditi e l'IRAP, chiudendo un trimestre precedente. Il 10 novembre 2026, martedì, scade il termine ultimo per la presentazione del modello 730 integrativo di tipo 2. Questo specifico adempimento riguarda le variazioni da segnalare all'Agenzia delle Entrate dopo la presentazione della dichiarazione ordinaria.

Also read Midterm Usa 2026, nelle urne è blue wave: i democratici conquistano Camera e Senato

Il punto di massima pressione per i flussi finanziari si verifica il 16 novembre. In questa giornata, l'IVA è concentrata nel versamento delle ritenute alla fonte e dei contributi INPS relativi a stipendi e collaborazioni. Il termine si applica anche al versamento della terza rata dei contributi fissi per gli artigiani e i commercianti. Contestualmente, i condomini sono tenuti a versare la ritenuta del 4% per i servizi di appalto, come pulizie o manutenzioni, ricevuti nel periodo.

Successivamente, il 20 novembre, le aziende devono versare i contributi previdenziali Enasarco per gli agenti di commercio sotto la loro tutela. Il 25 novembre, mercoledì, scade l'invio degli elenchi Intrastat per le imprese che effettuano operazioni con l'estero. La fase conclusiva si raggiunge con il secondo acconto delle imposte sui redditi, tra cui IRPEF, IRES e regime forfettario, oltre ai contributi INPS a saldo e alla tassa automobilistica per i veicoli con scadenza in questo periodo.

Advertisement

Gestione pagamenti e supporto alle famiglie

Parallelamente alle uscite fiscali, novembre offre momenti di sostegno economico attraverso misure come l'Assegno Unico e l'Assegno di Inclusione. Le ricariche ordinarie per l'Assegno di Inclusione sono state attivate lunedì 2 novembre per i beneficiari che utilizzano servizi bancari o Poste Italiane. Per chi riceve già la misura da tempo, la ricarica mensile ordinaria è prevista per venerdì 27 novembre. La fase operativa per la misura destinata ai nuclei familiari a basso reddito è iniziata il 4 novembre, con l'indicazione di eventuali arretrati da liquidare.

Le famiglie con figli che non hanno subito variazioni nello status familiare possono verificare la correttezza dei propri versamenti. La regolarità dei pagamenti deve essere controllata tramite il cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o l'app dei servizi INPS. Questo monitoraggio è essenziale per prevenire distrazioni che potrebbero tradursi in sanzioni entro il nuovo anno. La verifica immediata evita problemi amministrativi successivi.

Prospettive future eIMI U e prossimi adempimenti

Superata la complessità delle scadenze di novembre, il mercato si prepara a nuovi obblighi. Il mese successivo vedrà il saldo IMU a metà mese, un altro onere significativo per i proprietari di immobili. La gestione precisa di queste scadenze è cruciale per mantenere un equilibrio finanziario stabile. La pianificazione anticipata rimane l'unico strumento efficace per conciliare entrate e uscite fiscali nel periodo invernale.