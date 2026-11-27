Scadenze del 30 novembre 2026 per rottamazione quater, quinquies e riammissioni. Date, regole per evitare decadenza e tolleranza fino al 7 dicembre 2026.

La data del 30 novembre 2026 rappresenta un appuntamento fiscale cruciale per migliaia di contribuenti in Italia. In questo giorno si concentrano le scadenze per i versamenti delle rate relative alle diverse edizioni delle misure di definizione dei debiti tributari e fiscali. L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ha fissato termini rigorosi per la rottamazione quater, la rottamazione quinquies e per i piani di riammissione alle precedenti sande di sanatoria.

Scadenze e Meccanismi Rottamazione Quater e Quinquies

La rottamazione funziona come un meccanismo di regolarizzazione che consente ai cittadini e alle imprese di estinguere i debiti pregressi con notevoli vantaggi economici. Il beneficio principale risiede nella riduzione dell'onere fiscale complessivo, poiché l'operazione prevede l'estinzione del debito principale senza il pagamento di sanzioni, interessi di mora e aggio. L'aggio rappresenta il compenso percentuale trattenuto sulle riscossioni o sulla vendita dei crediti, una voce di costo che viene eliminata grazie a queste agevolazioni.

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Il 30 novembre 2026 richiede specifici interventi per due categorie distinte. Da un lato, è previsto il pagamento della terza rata per i contribuenti aderenti alla rottamazione quinquies, una misura introdotta formalmente dalla legge di bilancio 2026. Dall'altro lato, scade la quattordicesima rata per chi ha scelto la rottamazione quater, disciplina definita dalla manovra finanziaria del 2023.

Inoltre, la stessa data è dedicata al saldo della sesta rata per coloro che sono rientrati nel beneficio tramite la procedura di riammissione alla quarta edizione della sanatoria. Chi si trova in queste condizioni deve pertanto verificare attentamente la propria posizione debitoria e predisporre i fondi necessari per evitare sanzioni aggiuntive o la perdita dei vantaggi già ottenuti.

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Discipline Distinte e Rischi di Decadenza

Le condizioni per mantenere i vantaggi fiscali variano significativamente a seconda dell'edizione della misura alla quale ci si è iscritti. Per i destinatari della quarta edizione della rottamazione, inclusi quelli beneficiari della riammissione, la disciplina è particolarmente severa. La perdita dei benefici, nota come decadenza, avviene se viene omesso il pagamento di anche una sola rata. Inoltre, la decadenza scatta se il contribuente versa un importo inferiore a quello richiesto o se effettua il pagamento dopo il termine massimo consentito.

È importante notare che gli importi già versati non vengono persi in caso di decadenza. Tali somme vengono automaticamente conteggiate come acconti sul debito complessivo residuo. Tuttavia, il contribuente perde il diritto alle condizioni agevolate e deve riprogrammare il resto del debito secondo le regole ordinarie.

Per la quinta edizione della definizione agevolata, la rottamazione quinquies, la disciplina è differente ma ugualmente rigida in fasi finali. Qui, la perdita dei benefici si verifica solo quando si accumulano due rate non pagate o saldate solo parzialmente. Queste inadempienze possono essere consecutive o meno. Se alla scadenza del 30 novembre 2026 un contribuente ha già accumulato due rate irrogate, non potrà più usufruire delle condizioni agevolate.

Eccezioni e Termine Tolleranza Fino al 7 Dicembre 2026

Esiste un'eccezione importante riguardante il versamento conclusivo del piano della rottamazione quinquies. Il mancato pagamento o il saldo parziale dell'ultima rata determina la decadenza dalla misura, anche in assenza di precedenti inadempienze. Questo significa che la last tranche è il momento critico finale per chiudere la posizione debitoria. Per questo specifico appuntamento finale, la normativa riconosce un periodo aggiuntivo di cinque giorni di tolleranza.

Visto che la scadenza ordinaria del 30 novembre 2026 cade in un fine settimana, il termine effettivo viene slittato al primo giorno lavorativo utile. Di conseguenza, i pagamenti eseguiti fino a lunedì 7 dicembre 2026 saranno considerati regolari. Questa tolleranza si applica anche alla rottamazione quater per i versamenti effettuati dopo l'ultimo giorno del mese di novembre.

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Un esempio concreto riguarda chi ha optato per una dilazione in tre rate. Se la rata di novembre rappresenta l'ultima tranche del proprio piano di pagamento, il contribuente potrà completare il versamento entro lunedì 7 dicembre 2026 senza incorrere in decadenza o sanzioni per ritardo.

Modalità di Versamento e Accesso ai Moduli

Per effettuare i versamenti correttamente, è fondamentale utilizzare il modulo associato alla rata specifica prevista per la propria situazione debitoria. In caso di smarrimento del modello cartaceo, i contribuenti possono scaricare una copia ufficiale accedendo all'area personale del portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'accesso è garantito tramite SPID, Carta d'Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Le imprese e i professionisti hanno un canale aggiuntivo: possono utilizzare le credenziali dell'Agenzia delle Entrate per accedere ai servizi. Chi preferisce non accedere online può richiedere l'invio della documentazione necessaria tramite posta elettronica. A tale scopo, è possibile compilare il modulo apposito disponibile nell'area pubblica del sito web dell'Agenzia, allegando obbligatoriamente una copia di un documento d'identità in corso di validità.

I canali fisici per saldare le somme dovute sono molteplici. I cittadini possono recarsi presso banche, uffici postali, ricevitorie, tabaccherie autorizzate e gli sportelli ATM abilitati. In alternativa, l'uso della tecnologia è fortemente incentivato. È possibile utilizzare i servizi digitali messi a disposizione dagli istituti di credito, da Poste Italiane e dagli altri operatori aderenti al circuito PagoPA. Infine, il versamento può essere eseguito direttamente attraverso il portale web dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite la relativa applicazione mobile ufficiale.