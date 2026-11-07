Scadono le accise carburanti: i prezzi tornano a salire domenica 8 novembre

Domenica 8 novembre finisce lo sconto sulle accise. Ecco l'impatto sui listini e le aspettative per la benzina e il gasolio grazie al calo del Brent.

La tregua sui costi dei trasporti per gli automobilisti italiani giunge al termine questa domenica 8 novembre. Scade infatti il taglio delle accise pari a 4,9 centesimi al litro, misura istituita tramite il decreto Mef-Mase del 28 ottobre. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non riporta alcun riferimento a una proroga della riduzione fiscale, creando il concreto rischio che i prezzi alla pompa tornino a crescere immediatamente.

La normativa vigente prevedeva una riduzione complessiva di 632,90 euro per mille litri di carburante acquistati, valida fino alla mezzanotte del 7 novembre. L'assenza di ulteriori disposizioni ufficiali lascia intendere che il beneficio economico cessi di colpo, costringendo i consumatori a fare i conti con l'intervento completo delle accise e dell'Iva sulle stazioni di servizio.

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Calcolo dell'impatto economico sugli automobilisti

L'associazione dei consumatori Adusbef ha fornito una stima precisa dell'onere aggiuntivo che graverà sulle famiglie a partire da domenica. Con il ritorno al prezzo pieno delle accise, il costo per litro aumenta di 4,88 centesimi di euro, cifra che include già l'imposta sul valore aggiunto. Per un veicolo con un serbatoio da 50 litri, il riempimento completo comporterà una spesa extra di 2,44 euro rispetto alle tariffe ridotte applicate la scorsa settimana.

Sebbene l'importo possa apparire contenuto in termini assoluti per un singolo pieno, l'impatto si acumula significativamente per chi utilizza l'auto quotidianamente per spostamenti lavorativi o pendolari. Il ripristino integrale della tassazione speciale sui prodotti petroliferi elimina lo scudo protettivo offerto dall'esecutivo nelle scorse settimane, rendendo il prezzo finale ai distributori nuovamente sensibile alle fluttuazioni del mercato globale.

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Crollo del prezzo del greggio e ruolo di Eni

Nelle ultime rilevazioni del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), il prezzo medio dei carburanti self-service lungo la rete stradale nazionale ha registrato un ulteriore calo il sabato precedente alla scadenza. La benzina è scesa sotto la soglia psicologica dei 2,001 euro al litro, mentre il gasolio è attestato a 2,224 euro al litro. Questi dati suggeriscono una dinamica di mercato in evoluzione indipendente dalle misure fiscali temporanee.

Antonio Tanza, presidente di Adusbef, sottolinea come le quotazioni del petrolio abbiano subito una forte compressione. Il contratto Brent ha registrato un deprezzamento del 16,2% in pochi giorni, scendendo sotto i livelli superati a fine ottobre quando superava i 117 dollari al barile. Tanza evidenzia che, sebbene il greggio non sia l'unico fattore, questo calo rappresenta un segnale economico fondamentale per la formazione dei listini.

Previsioni future e strategia dei marchi petroliferi

Adusbef ritiene che le grandi compagnie, tra cui spicca Eni S.p.A., possano decidere di ridurre ulteriormente i listini di benzina e gasolio. L'associazione suggerisce che i marchi, che hanno già avviato politiche di price cap e sconti, siano in una posizione favorevole per trasmettere i benefici del crollo del prezzo del greggio ai consumatori finali. Questa decisione potrebbe avvenire indipendentemente dalla mancata proroga del taglio alle accise.

La situazione attuale offre quindi uno spunto interessante per gli automobilisti: mentre da un lato si perde il vantaggio fiscale delle accise, dall'altro si beneficia di un contesto internazionale caratterizzato da prezzi del petrolio in netta discesa. L'interazione tra questi due fattori determinerà l'effettiva dinamica dei costi entro la fine del mese, con le quotazioni Brent che continuano a mostrare una volatilità al ribasso significativa rispetto ai picchi di autunno.