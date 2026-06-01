Scambio di attacchi tra USA e Iran durante i negoziati per la pace

Gli Stati Uniti hanno colpito siti militari iraniani in risposta all'abbattimento di un drone e l'Iran ha attaccato una base USA, mentre i negoziati per porre fine alla guerra di tre mesi continuano. Il conflitto ha gravi implicazioni economiche e politiche.

Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver colpito siti militari iraniani nel fine settimana, mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira una base statunitense in risposta.

Questo scambio rappresenta l'ultimo episodio di una serie di azioni militari coordinate con i negoziati volti a porre fine a un conflitto ormai durato tre mesi. Secondo il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), gli attacchi lungo la costa del Golfo iraniano sono stati una reazione ad "azioni aggressive iraniane" che includevano l'abbattimento di un drone americano MQ-1 durante operazioni in acque internazionali.

I caccia USA hanno risposto rapidamente neutralizzando difese aeree, una stazione di controllo a terra e due droni che minacciavano il transito navale nella regione. Il CENTCOM ha ribadito l'impegno a proteggere gli interessi statunitensi durante il cessate il fuoco. Parallelamente, la Guardia Rivoluzionaria iraniana ha rivendicato un attacco contro una base aerea statunitense utilizzata per operazioni nell'Iran meridionale, sebbene non abbia specificato quale installazione fosse.

Nel contempo, in Kuwait sono suonate le sirene mentre le difese aeree intercettavano missili e droni diretti verso il paese, che ospita una significativa base americana, come riportato dall'agenzia statale KUNA. Questi episodi si inseriscono in un pattern di reciproche incursioni iniziate dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco all'inizio di aprile, mentre i colloqui per un accordo più stabile stentano a progredire.

Il conflitto, iniziato il 28 febbraio con un'azione congiunta USA-Israele, ha provocato migliaia di vittime, soprattutto in Iran e Libano, e gravi ripercussioni economiche globali a causa dello stop ai traffici nello Stretto di Hormuz imposto dall'Iran. Il presidente Donald Trump ha indicato come obiettivo primario la prevenzione del programma nucleare iraniano, anche se Teheran nega qualsiasi intenzione di sviluppare armi atomiche.

Trump è sotto pressione per riaprire lo stretto e ridurre i prezzi della benzina prima delle elezioni di mid-term, mentre deve bilanciare le richieste degli alleati falchi del partito repubblicano. Tra i punti di divergenza also le richieste iraniane di revoca delle sanzioni e lo sblocco di miliardi di dollari di proventi petroliferi congelati all'estero. Sul fronte israelo-libanese, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato l'avanzata delle truppe in Libano contro il gruppo Hezbollah sostenuto dall'Iran.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha discussato con il presidente libanese Joseph Aoun e Netanyahu, proponendo un piano per una "de-escalation graduale". Il testo combina quindi notizie di policy militare, negoziati diplomatici, implicazioni economiche e dinamiche elettorali interne statunitensi. La presentazione in italiano riflette la traduzione automatica, ma il contenuto originale Reuters è stato compilato da Yomna Ehab da Dubai





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