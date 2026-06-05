Scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia: 185 militari per parte liberati nell'ambito dell'accordo mediato da USA e UAE

L'Ucraina e la Russia hanno completato il secondo scambio di prigionieri di guerra previsto dall'accordo per 1.000 detenuti ciascuno, con il rilascio di 185 militari per parte. La maggior parte degli ucraini liberati erano prigionieri dal 2022. Gli Emirati Arabi Uniti hanno mediato l'operazione, che si svolge durante un fragile cessate il fuoco di tre giorni.

L' Ucraina e la Russia hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri di guerra , restituendo ciascuna 185 membri del personale militare. L'operazione, avvenuta venerdì 5 giugno 2026, si inserisce nel quadro di un più ampio accordo per lo scambio di 1.000 prigionieri per parte, stipulato in seguito a un cessate il fuoco di tre giorni mediato dagli Stati Uniti all'inizio di maggio.

Gli Emirati Arabi Uniti, che avevano già facilitato precedenti scambi, hanno svolto il ruolo di mediatori anche in questa occasione, come confermato dal ministero della Difesa russo su Telegram. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che la maggior parte dei connazionali riportati a casa era in cattività russa sin dal 2022. Secondo lo stato maggiore di Kiev, il prigioniero più anziano tra i liberati ha 62 anni.

L'evento, documentato in una località non rivelata in Ucraina, è stato accompagnato da immagini simboliche di militari ucraini che scendono da un autobus, nonostante il conflitto continui con l'attacco russo in corso





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