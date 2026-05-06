Scandalo a Kempten: coppia ruba quasi due milioni di euro dai parchimetri in dieci anni

Un ex dipendente comunale e la moglie hanno ammesso di aver rubato milioni di euro dai parchimetri di Kempten, sfruttando le debolezze del sistema di controllo. Il caso ha portato a un cambio di procedure e a un'indagine per riciclaggio.

A Kempten , in Baviera, un ex dipendente comunale di 40 anni e la moglie di 39 anni hanno ammesso in tribunale di aver rubato quasi due milioni di euro dai parchimetri della città nel corso di un decennio.

Il caso, scoperto lo scorso autunno grazie a un sospetto di riciclaggio segnalato dalla banca della coppia, ha scosso la comunità locale e sollevato domande sulla sicurezza dei sistemi di pagamento pubblico. L'uomo, sfruttando la sua posizione lavorativa, è riuscito a prelevare monete dai parchimetri senza destare sospetti, sfruttando le debolezze del sistema di controllo comunale.

Secondo le indagini, tra il 2020 e il 2025 i due avrebbero rubato oltre 1,3 milioni di euro, mentre altre centinaia di migliaia risalgono a furti precedenti, alcuni dei quali non più perseguibili per prescrizione. La coppia, arrestata a novembre, ha spiegato di aver speso tutto il denaro rubato per mantenere uno stile di vita lussuoso, comprese auto costose e un allevamento di cavalli.

Il comune di Kempten ha già adottato nuove misure di sicurezza per i parchimetri, ma il caso ha evidenziato gravi fallimenti nella gestione dei fondi pubblici. L'uomo ha dichiarato che chiunque avrebbe potuto accedere alle chiavi dei parchimetri, conservate in una cassaforte comunale, e che il furto era diventato un circolo vizioso. Le monete venivano convertite in buoni spesa o depositate in banca, mentre le ricevute venivano distrutte per evitare tracciabilità.

Nonostante l'enorme somma rubata, la coppia ha affermato di non aver risparmiato nulla, avendo speso tutto in poco tempo. Il tribunale regionale di Kempten sta ora valutando la pena per i due imputati, che rischiano una condanna severa per i reati commessi





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