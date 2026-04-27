Scandalo Arbitri: De Meo Accusa Rocchi e Gervasoni di Codici Segreti per il Var

L'ex arbitro Francesco De Meo rivela l'esistenza di codici stabiliti da Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni per influenzare gli interventi del Var, sollevando dubbi sulla regolarità del campionato italiano. La Procura di Milano indaga per frode sportiva.

Nuove e pesanti rivelazioni emergono dallo scandalo che coinvolge il mondo arbitrale italiano, con l'ex arbitro Francesco De Meo che ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti all'Agenzia Giornalistica Italiana (AGI).

De Meo accusa direttamente Gianluca Rocchi, ex capo della sezione arbitri, e Andrea Gervasoni, supervisore Var, di aver istituito un sistema di codici segreti utilizzati per influenzare gli interventi del Var durante le partite di Serie A. Queste accuse si inseriscono nel contesto di un'indagine più ampia condotta dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva, che vede Rocchi già indagato. Secondo quanto dichiarato da De Meo, durante i raduni riservati degli arbitri venivano stabiliti gesti specifici, codici non verbali, che servivano come segnali per richiedere l'intervento del Var.

Questi gesti, eseguiti spesso dalle vetrate degli stadi, erano una pratica consolidata e nota a tutti gli arbitri, che però vivevano questa situazione con un profondo senso di disagio e malcontento. La domanda che De Meo si pone, e che al centro dell'indagine, è la disparità nell'applicazione di questi codici: perché in alcune partite il segnale veniva recepito e l'intervento del Var scattava, mentre in altre partite, nonostante l'utilizzo del codice, l'intervento non avveniva?

Questa incoerenza, secondo l'ex arbitro, solleva seri dubbi sulla regolarità del campionato e suggerisce la possibilità di manipolazioni. De Meo ammette di non conoscere le motivazioni precise dietro questa disparità, ipotizzando che potesse essere legata a favoritismi verso una squadra specifica o alla volontà di proteggere la carriera di alcuni arbitri. L'utilizzo di tali codici è esplicitamente vietato dal protocollo ufficiale, in quanto qualsiasi interferenza esterna nel processo decisionale arbitrale è considerata illegittima.

L'ex arbitro esprime sollievo per l'intervento della Procura ordinaria, sottolineando che si tratta di un organo imparziale e super partes, in grado di fare luce su quanto accaduto e di stabilire le responsabilità. De Meo ha già presentato un esposto alla Procura Federale nel 2023, ma l'inchiesta si era conclusa con l'archiviazione del caso da parte del procuratore federale Chiné.

Questa decisione aveva suscitato forti critiche e aveva alimentato il sospetto di una mancanza di volontà di approfondire le indagini all'interno del sistema calcistico. L'apertura di un'inchiesta da parte della Procura di Milano rappresenta quindi un passo avanti significativo nella ricerca della verità. Le accuse di De Meo, se confermate, potrebbero avere conseguenze devastanti per l'immagine del calcio italiano e per la credibilità del sistema arbitrale.

L'indagine si concentrerà sull'accertamento dell'esistenza e dell'utilizzo effettivo di questi codici segreti, sull'identificazione delle partite in cui sono stati utilizzati e sulle motivazioni che hanno portato alla loro applicazione selettiva. Sarà fondamentale stabilire se l'utilizzo di questi codici ha effettivamente influenzato l'esito di alcune partite e se vi è stata una volontà deliberata di alterare il risultato del campionato.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla trasparenza e sull'integrità del calcio italiano, e richiede una risposta chiara e inequivocabile da parte delle autorità competenti. L'auspicio è che l'inchiesta possa fare luce su tutti gli aspetti oscuri di questa vicenda e che i responsabili, se accertati, siano puniti in modo esemplare, per ripristinare la fiducia dei tifosi e garantire la regolarità delle competizioni





GoalItalia / 🏆 26. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Arbitri Var Gianluca Rocchi Andrea Gervasoni Francesco De Meo Frode Sportiva Procura Di Milano Codici Segreti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Non solo Rocchi, indagato per frode sportiva pure Gervasoni: nel mirino Salernitana-ModenaIl supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in 'concorso con altre persone' per frode sportiva nell'inchiesta della Procura di Milano. Nell'avviso di garanzia letto dall'AGI che gli è stato notif

Read more »

Indagato per frode sportiva il supervisore Var Gervasoni. Sotto la lente Salernitana-Modena di un anno faInchiesta Rocchi, indagato per frode sportiva il supervisore Var Gervasoni che si autosospende

Read more »

Caso Rocchi, indagati anche il supervisore Var Gervasoni e l'addetto Paterna: ecco per quali accuseNon solo Gianluca Rocchi. Il designatore degli arbitri di serie A e B non è...

Read more »

Inchiesta arbitrale: Rocchi e Gervasoni indagati per frode sportivaLa Procura di Milano indaga su presunte irregolarità nel sistema arbitrale di Serie A e B, aprendo un fascicolo per frode sportiva. Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni sono i primi indagati a comparire davanti al pm. L'inchiesta nasce da una denuncia dell'assistente arbitrale Domenico Rocca che ha segnalato diversi episodi sospetti.

Read more »

Scandalo Calcio: Indagine su Rocchi e Gervasoni per Pressioni sugli ArbitriGianluca Rocchi ed Marco Gervasoni sotto inchiesta per presunte pressioni sugli arbitri e favoritismi verso l'Inter. L'indagine solleva dubbi sulla regolarità del campionato e sulla trasparenza della giustizia sportiva.

Read more »

Calcioscommesse: Indagine Shock sugli Arbitri, Rocchi e Gervasoni IndagatiUn'inchiesta della Guardia di Finanza rivela presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e nella gestione del Var, con Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni tra gli indagati per frode sportiva. Al centro dell'indagine, sospetti di condizionamenti e favoritismi in partite chiave di Serie A.

Read more »