Scandalo Arbitri in Serie A: L'Inchiesta della Procura di Milano si Allarga

Un'analisi approfondita sull'indagine per frode sportiva che coinvolge Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni, focalizzandosi sulle pressioni dei club e sulle irregolarità nella sala VAR di Lissone.

L'ambiente del calcio italiano si trova ancora una volta al centro di una tempesta giudiziaria che minaccia di scuotere le fondamenta della trasparenza sportiva. L'inchiesta condotta dalla Procura di Milano, sotto la guida del pubblico ministero Maurizio Ascione, sta scavando a fondo in una rete di relazioni sospette che coinvolgono figure di altissimo profilo all'interno del sistema arbitrale.

Al centro del mirino c'è Gianluca Rocchi, designatore che ha dovuto prendere la drastica decisione di autosospendersi a seguito delle accuse di frode sportiva. L'indagine non si limita a un singolo episodio, ma mira a ricostruire un sistema di influenze che potrebbe aver alterato la naturale imparzialità della scelta dei fischietti per le partite di Serie A. La questione è di estrema gravità poiché tocca il cuore della competizione, dove l'equità della gestione arbitrale rappresenta il pilastro fondamentale per la credibilità di tutto il campionato.

Un punto cruciale dell'inchiesta riguarda le intercettazioni risalenti alla primavera del 2025, che hanno rivelato conversazioni allarmanti tra Rocchi e Riccardo Pinzani. Pinzani, che fino alla scorsa stagione ricopriva il ruolo di coordinatore dei rapporti con le società per l'Aia e che attualmente opera come club referee manager per la Lazio, è stato sentito per diverse ore come testimone.

Sebbene il ruolo di Pinzani prevedesse un dialogo costante con i club per raccogliere critiche o lodi sull'operato dei direttori di gara, l'ipotesi accusatoria suggerisce che questo canale di comunicazione sia stato distorto. Si sospetta che le legittime osservazioni dei club si siano trasformate in vere e proprie pretese, esercitando una pressione indebita sul designatore per ottenere arbitri favorevoli o evitare quelli ritenuti troppo severi.

Questo confine labile tra feedback tecnico e pressione esterna è l'oggetto principale dell'analisi del pm Ascione, che cerca di capire se Rocchi abbia ceduto a tali richieste, compromettendo l'integrità della designazione. Parallelamente a questo filone, l'attenzione degli inquirenti si è spostata verso l'Ibc di Lissone, il centro nevralgico dove risiede la sala VAR. Qui l'inchiesta assume toni quasi cinematografici, con i presunti episodi di bussate al vetro della sala video assistant referee.

Tali gesti, apparentemente banali, potrebbero nascondere tentativi di comunicazione non ufficiale o pressioni psicologiche esercitate sugli operatori VAR durante lo svolgimento delle partite. L'autosospensione di Andrea Gervasoni, supervisore VAR, sottolinea la criticità di questa situazione, suggerendo che le irregolarità potrebbero non essere state isolate ma sistemiche.

L'idea che l'ambiente sterile e protetto della VAR sia stato violato da interferenze esterne rappresenta un colpo durissimo per la fiducia riposta in una tecnologia introdotta proprio per ridurre l'errore umano e aumentare l'oggettività delle decisioni. Il processo di accertamento della verità continua con una serie di audizioni programmate nei prossimi giorni. Dopo aver sentito Pinzani e Andrea Butti, responsabile dell'Ufficio competizioni della Lega Serie A, la Procura si appresta a interrogare ulteriori testimoni chiave.

Tra questi spicca il nome di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, il cui contributo sarà fondamentale per comprendere come le grandi società interagissero con l'Aia e se vi fossero state richieste specifiche o accordi sottobanco. Queste testimonianze sono essenziali per ricostruire la mappa delle relazioni tra i vertici del calcio e coloro che devono garantire l'imparzialità del gioco.

La complessità delle intercettazioni e la natura dei ruoli coinvolti rendono l'indagine un labirinto procedurale, ma la necessità di fare luce su questi episodi è imperativa per evitare che il sospetto di frode diventi una norma accettata. In conclusione, questa vicenda solleva interrogativi profondi sulla governance del calcio italiano e sulla capacità delle istituzioni di autoregolarsi. La ripetizione di scandali legati agli arbitri suggerisce una fragilità strutturale che non può più essere ignorata.

Se venisse provato che le società di calcio hanno avuto un'influenza reale e determinante sulla scelta dei fischietti, ci troveremmo di fronte a una frode sportiva di proporzioni enormi, capace di invalidare i risultati di intere giornate di campionato. La giustizia dovrà ora stabilire se le conversazioni intercettate siano state semplici scambi di opinioni professionali o se abbiano costituito l'intelaiatura di un sistema di corruzione e favoritismi.

Il mondo del calcio attende risposte certe, sperando che l'uscita da questa crisi porti a una riforma radicale e trasparente del sistema di designazione, lontano da ogni possibile pressione esterna





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