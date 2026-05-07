Scandalo Arbitri: L'Inchiesta di Milano sulle Designazioni Pilotate

La Procura di Milano indaga su Gianluca Rocchi e presunti accordi per influenzare le nomine arbitrali in Serie A e Coppa Italia.

L'attenzione delle autorità giudiziarie di Milano è attualmente focalizzata su un complesso e delicato intreccio di relazioni e decisioni che potrebbero aver compromesso la trasparenza delle designazioni arbitrali nel campionato di calcio italiano.

Al centro di questa tormentata vicenda si trova l'ex designatore Gianluca Rocchi, il quale è attualmente oggetto di indagini e ha scelto la via dell'autosospensione per permettere l'evolversi delle procedure legali. L'ipotesi accusatoria ipotizza l'esistenza di un sistema organizzato per orientare la scelta degli arbitri in base a interessi specifici di determinati club, allontanandosi così dal principio di imparzialità che dovrebbe governare l'Associazione Italiana Arbitri.

Il punto di svolta dell'inchiesta sembra essere un incontro avvenuto il due aprile duemilaventicinque presso lo stadio San Siro, in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, in quell'occasione sarebbe stato discusso un vero e proprio accordo per pilotare alcune nomine cruciali, alterando di fatto l'assetto tecnico della competizione per favorire o tutelare determinati interessi sportivi.

Approfondendo i dettagli delle presunte manipolazioni, emerge che la Procura di Milano stia indagando su come alcune scelte siano state calibrate per evitare che determinati direttore di gara, considerati non graditi o potenzialmente rischiosi per le strategie di una squadra, potessero arbitrare partite decisive. Un esempio emblematico riguarderebbe la designazione di Daniele Doveri per la gara di ritorno della semifinale, mossa che secondo gli investigatori sarebbe stata orchestrata per impedire a un altro arbitro, meno gradito ai vertici dell'Inter, di dirigere l'eventuale finale del torneo.

Parallelamente, l'attenzione è rivolta alla nomina di Andrea Colombo per l'incontro tra Bologna e Inter del venti aprile, un'altra scelta che risulterebbe frutto di pressioni esterne piuttosto che di una valutazione puramente tecnica. In questo scenario, emerge la figura di Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter, il quale, pur non essendo indagato, risulta essere una figura chiave per ricostruire i contatti intercorsi con Rocchi.

Le intercettazioni tra Rocchi e Andrea Gervasoni, supervisore Var anch'egli indagato e sospeso, farebbero esplicito riferimento a un certo Giorgio e a un incontro allo stadio, fornendo agli inquirenti l'indizio fondamentale per collegare i fatti alla dirigenza nerazzurra. Un altro tassello fondamentale dell'indagine riguarda la posizione di Riccardo Pinzani, attuale club referee manager della Lazio.

Pinzani è stato ascoltato dal Pubblico Ministero Ascione non per le sue attuali funzioni, ma per l'importante ruolo ricoperto fino alla scorsa stagione all'interno dell'AIA, dove fungeva da coordinatore tra i club professionistici e la formazione degli addetti agli arbitri. La sua testimonianza è considerata preziosa per comprendere se esistessero dei protocolli stabiliti per le comunicazioni tra società e designatore o se, al contrario, si fossero create delle vie preferenziali e irregolari.

Una delle ipotesi più interessanti che il magistrato sta valutando è quella che Schenone abbia deliberatamente scavalcato Pinzani, stabilendo un canale di comunicazione diretto e riservato con Gianluca Rocchi, bypassando così le procedure ufficiali di coordinamento. Questo elemento sarebbe cruciale per dimostrare la volontà di operare nell'ombra per ottenere vantaggi competitivi attraverso la manipolazione del settore arbitrale, configurando potenzialmente il reato di frode sportiva. Infine, la situazione attuale vede un netto distacco tra il piano penale e quello sportivo.

Nonostante la gravità delle accuse, la giustizia sportiva della FIGC non è ancora potuta intervenire. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha infatti mantenuto il segreto investigativo sul fascicolo, impedendo così la trasmissione tempestiva degli atti alla Procura federale. Questa scelta è dettata dalla necessità di completare le indagini e assicurarsi che tutte le prove siano consolidate prima che l'inchiesta diventi di pubblico dominio o venga oggetto di procedimenti disciplinari interni.

La Procura di Milano sta lavorando per determinare se le pressioni esercitate sul designatore integrino gli estremi di un reato penale, ovvero la frode sportiva, che comporterebbe sanzioni molto più severe rispetto a quelle previste dal codice di giustizia sportiva. Solo una volta sollevato il segreto, i documenti passeranno nelle mani della federazione, che dovrà poi decidere quali sanzioni applicare ai club e ai singoli individui coinvolti in questo scandalo che scuote le fondamenta del calcio italiano





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