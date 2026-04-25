Scandalo Arbitri: Lettera Bomba di un Assistente Denuncia Irregolarità e Favoritismi

Un assistente arbitrale denuncia irregolarità e favoritismi all'interno dell'Aia, aprendo un'indagine della Procura di Milano. La lettera rivela presunte alterazioni nelle valutazioni, designazioni discutibili e un sistema ingiusto che penalizza gli arbitri meno favoriti.

Il 22 maggio 2025, Domenico Rocca, assistente arbitrale, ha inviato una lettera aperta alla Commissione Arbitrale Nazionale (CAN) e, per conoscenza, al sito arbitri.com, sollevando pesanti accuse contro i vertici dell' Aia , in particolare Gianluca Rocchi.

La missiva denuncia una serie di irregolarità riguardanti valutazioni alterate, promesse non mantenute e favoritismi, supportate da esempi concreti tratti da partite di Serie A e Serie B, tra cui Udinese-Parma e Inter-Roma della stagione precedente. Rocca, arbitro dal 2010, dopo un percorso nelle categorie regionali e interregionali, e poi nelle CAN D e CAN Pro, esprime profonda frustrazione per un sistema che, a suo dire, lo ha penalizzato ingiustamente.

Nella lettera, Rocca ripercorre la sua carriera e il suo rapporto con l'organo tecnico, inizialmente basato sulla fiducia instillata da Stefano Farina. Tuttavia, con l'arrivo della nuova governance, Rocca denuncia l'utilizzo parziale delle votazioni, l'assenza di criteri nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà, e soprattutto, l'alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni.

Critica in particolare le modifiche ai criteri di permanenza nella categoria, l'introduzione del limite di età e del limite temporale decennale, superabile solo rientrando tra i primi 40 assistenti della graduatoria di merito. Rocca mette in discussione la trasparenza nella compilazione della graduatoria, basata sulla media tra i voti degli organi tecnici e degli osservatori, governati dalla CON, che dovrebbe essere un organo terzo e imparziale.

Sottolinea come la competizione per la permanenza nella categoria sia viziata dalla disparità nel numero di gare assegnate agli assistenti, rendendo la media numerica distorta e penalizzando chi riceve meno opportunità. Rocca cita esempi specifici di designazioni che, a suo dire, non hanno tenuto conto delle precedenti valutazioni e sono state effettuate senza criteri oggettivi.

Descrive in dettaglio due episodi controversi: Frosinone-Sampdoria, dove un fuorigioco annullato e poi convalidato dal VAR gli è valso un voto di 8.30, e Milan-Atalanta, dove un errore di segnalazione di fuorigioco di oltre un metro è stato valutato con un voto simile. Denuncia inoltre un trattamento di favore nei confronti di altri assistenti, come Zingarelli, che, dopo una squalifica, è stato reinserito in Serie B con un voto elevato e l'intervento di un settimo organo tecnico per favorirne il reinserimento.

Infine, Rocca critica la designazione di Massimi e Di Monte in Cittadella-Bari, avvenuta all'ultima giornata, con l'obiettivo di salvarli dalla retrocessione attraverso voti favorevoli a giochi fatti. La lettera di Rocca ha innescato un'indagine della Procura di Milano sul designatore degli arbitri





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