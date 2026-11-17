Il corpo del cavallo So You Are è stato trovato in un cassone a Sydney. Lo scandalo scuote l'ippica dopo l'eutanasia. Le reazioni dei proprietari.

Il corpo del cavallo da corsa di cinque anni, denominato So You Are, è stato ritrovato all'interno di un cassone per i rifiuti a Sydney, in Australia. Questa scoperta shock avviene solo due settimane dopo che l'animale si era classificato ottavo nella prestigiosa Melbourne Cup, la gara ippica più importante del Paese. La vicenda sta sollevando un ondata di sdegno pubblico e professionale nel mondo dell'equitazione.

Il tragico percorso medico dell'animale

La situazione clinica di So You Are era peggiorata dopo la corsa, quando l'animale è stato colpito da una colica. Lunedì scorso, il cavallo è stato ricoverato in una clinica veterinaria d'urgenza per sottoporsi a un intervento chirurgico urgente. Purtroppo, i medici veterinari non sono riusciti a salvare l'animale e hanno dovuto procedere con l'eutanasia per porre fine alle sue sofferenze.

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L'eutanasia è stata eseguita sotto anestesia, secondo quanto dichiarato dal personale medico. Tuttavia, la gestione successiva della carcassa ha rappresentato una grave violazione delle aspettative di rispetto e dignità per un atleta animale tanto famoso. La scoperta è stata fatta casualmente da un residente locale che ha documentato la scena.

La denuncia di Gregg Jowett e lo sdegno pubblico

Gregg Jowett, il residente che ha rinvenuto la carcassa, ha diffuso un video dell'accaduto sui propri canali social. L'immagine del cavallo gettato tra i rifiuti ha immediatamente scatenato una reazione di disgusto generalizzato. Per rispetto della dignità dell'animale deceduto, la pubblicazione del video è stata evitata, ma la notizia ha già circolato ampiamente.

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Bjorn Baker, l'addestratore personale di So You Are, ha espresso il suo profondo dolore e la sua rabbia. Ha definito la situazione semplicemente disgustosa, sottolineando come tutti coloro che hanno avuto modo di vedere il filmato siano profondamente addolorati per il trattamento riservato ai resti dell'animale. Baker ha ricordato che So You Are era un cavallo molto amato.

Le difese della clinica veterinaria

La clinica veterinaria coinvolta ha emesso una scusa senza riserve attraverso uno dei suoi soci, il dottor Jonathan Lumsden. Lumsden ha affermato che, nonostante i migliori sforzi del team veterinario, non è stato possibile salvare So You Are. Ha ribadito che la soppressione è stata condotta in modo umano e sotto anestesia, come richiesto dalle protocolli medici.

Il dottor Lumsden ha però tentato di scaricare la responsabilità sulla ditta esterna incaricata dello smaltimento. Ha spiegato che il corpo è stato ritirato dal fornitore di servizi e portato in una discarica autorizzata. Secondo le sue dichiarazioni, la carcassa avrebbe dovuto essere sepolta tempestivamente e con il dovuto rispetto, indicando un fallimento operativo nella catena di gestione dei resti animali.

Conseguenze e aspettative di giustizia

Il caso ha messo in luce le responsabilità legali ed etiche nella gestione degli animali da competizione dopo la fine della loro carriera o in caso di decesso. I proprietari e il trainer hanno richiesto che la dignità di So You Are fosse rispettata anche dopo la morte, dato il suo status di atleta di alto livello.

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L'episodio serve a ricordare che la gavetta e il percorso di un atleta animale, umano o equino che sia, meritano rispetto fino alla fine. La comunità ippica si aspetta che vengano prese misure concrete per prevenire che simili episodi si ripetano, garantendo che ogni animale venga trattato con dignità.