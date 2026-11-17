Indagine internazionale rivela che il Ceo Christian Sewing ha ignorato compliance e occultato problemi con Donald Trump e Jeffrey Epstein. Deutsche Bank difende il manager.

Una maxi-indagine condotta da oltre venti testate giornalistiche internazionali ha riportato l'istituto di credito tedesco Deutsche Bank al centro del dibattito pubblico, rivelando gravi irregolarità gestionali che sembrano minare la credibilità del suo attuale vertice. La pubblicazione, che si basa sull'analisi di oltre 15 milioni di documenti interni della più importante banca della Germania, espone una cultura aziendale in cui il principale dirigente, Christian Sewing, avrebbe spinto l'azienda verso comportamenti ad alto rischio, contraddicendo pubblicamente le sue promesse di integrità.

Operazioni opache e relazioni con Donald Trump

I dettagli trapelati nell'inchiesta, coordinata da enti quali il Financial Times, Der Spiegel, Le Monde e il New York Times, indicano che l'amministratore delegato Christian Sewing ha criticato aspramente le procedure di compliance e ha intenzionalmente nascosto agli azionisti alcuni dei problemi più urgenti della banca. Questa condotta privata è in netto contrasto con la narrazione ufficiale che aveva costruito la sua reputazione come l'uomo in grado di mettere fine a una serie di scandali storici dell'istituto.

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Uno dei capitoli più controversi della ricostruzione giornalistica riguarda il rapporto con il presidente statunitense Donald Trump, cliente della banca durante la sua vittoria alle presidenziali del 2016. Quando i funzionari statunitensi si rivolsero alla multinazionale tedesca per verificare le accuse di interferenze russe nella campagna elettorale, Deutsche Bank assicurò che non esistevano legami bancari tra il presidente e la Russia. Tuttavia, le carte trapelate sollevano seri dubbi sulla completezza di questa rendicontazione e sulla gestione delle operazioni finanziarie.

Le evidenze includono riferimenti a società di proprietà di Trump e a una rete di riciclaggio collegata ad oligarchi filo-Cremlino. Inoltre, in un incidente verificatosi nel 2017, la banca avrebbe inviato per errore un documento fiscale del tycoon americano a un altro cliente, un errore che il presidente definì illegale durante un vertice a Manila.

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Esposizione russa e casi Epstein

Nonostante la crisi diplomatica seguita all'invasione della Crimea nel 2014, l'istituto di credito aveva continuato a scommettere sul lucrativo mercato russo, concentrando alcuni dei suoi clienti più facoltosi, inclusi oligarchi nelle liste del Tesoro americano, nelle sedi di Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito. Dopo l'invasione dell'Ucraina nel febbraio 2022, Christian Sewing aveva inizialmente escluso un ritiro immediato, sostenendo in una mail di marzo 2022 che sarebbe stato in contrasto con i loro valori, prima di annunciare il giorno dopo la chiusura delle attività.

L'inchiesta evidenzia inoltre un precedente grave del 2020, quando la banca fu sanzionata per carenze antiriciclaggio relative a Jeffrey Epstein. I documenti mostrano che la direzione conosceva i precedenti penali del miliardario statunitense, morto suicida in carcere nel 2019, e approvò comunque l'apertura del rapporto, gestendo pagamenti sospetti per 582 milioni di dollari.

Difese della direzione e impatto strategico

In risposta alle accuse, la direzione di Deutsche Bank ha dichiarato che le questioni rilevanti risalgono a decenni fa e che la banca ha collaborato strettamente con le autorità di regolamentazione. Il portavoce ha enfatizzato gli investimenti di 7 miliardi di euro effettuati tra il 2019 e il 2025 per il sistema di controllo, definendo la trasformazione dell'istituto sotto Christian Sewing, entrato in carica nel 2018, come radicale e necessaria.

Il presidente di consiglio Alexander Wynaendts ha dichiarato di non aver mai visto una decisione del Ceo da disapprovare, sostenendo fermamente l'operato del manager. Non mancano però segnali di tensione sul mercato, con un flessione del capitale azionario del 6%, la più ampia da aprile 2025, che riflette l'incertezza degli investitori di fronte a queste nuove rivelazioni.