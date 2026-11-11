Il caso 'Fonzi' ha visto dimissioni, arresti e la caduta dello scorso governatore della Banca centrale. Le autorità bancarie, i top dirigenti del Partito della giustizia e dello sviluppo e i mercati sono al centro dell'indagine.

Il caso "Fonzi" ha sconvolto le istituzioni finanziarie turche. Con oltre 20 miliardi di dollari e quasi mezzo milione di investitori coinvolti, la procedura giudiziaria ha provocato arresti, dimissioni e un'operazione di portata storica alla Banca centrale e all'autorità di vigilanza bancaria. Le autorità bancarie sono ora al centro di un'indagine che ha toccato i vertici dell'AKP e ha sollevato interrogativi sulla vigilanza dei mercati.

La ricostruzione dell'incidente finanziario

Secondo le fonti, lo scandalo custodisce una trama di truffa e di "Ponzi'dan Fonzi'ye"‑il gioco di parole turco che indica la natura fraudolenta dei fondi di investimento difettosi. Il collegamento tra move di mercato, corruzione e abuso d'ufficio è riportato nella denuncia che ha spinto il Presidente della Bddk, Şahap Kavcıoğlu, a dimettersi-con il suo ultimo annuncio di aver chiesto al presidente Recep Tayyip Erdoğan di essere cancellato dalla sua posizione. Kavcıoğlu ha precisato che non possedesse investimenti azionari negli ultimi venti-trent'anni e ha negato qualsiasi connessione a fondi fraudolenti.

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Pertre il 455.000 risparmiatori, la Bddk ha subito arresti di funzionari di alto rango. Il vicepresidente Muhammed Erişen, i responsabili dei dipartimenti Bilal Soysal e Mustafa Alper Taş, ex ambasciatore presso l'Ocse e ex dirigenti di Türkiye Sigorta, sono stati fermati. Pendendo dalla porta dei nuovi investimenti, la sospetta manipolazione include la conduzione di "pump and dump" in cui i fondi di Tera compravano azioni delle società quotate per aumentare artificialmente il prezzo. L'operazione finale è evidente nel caso di Özata Denizcilik, dove il prezzo delle azioni è salito dal 281 al 5.000 lire turche, per poi precipitare di oltre il 98%.

Reazioni politiche e reindirizzamenti istituzionali

Il movimento di dimissioni di Kavcıoğlu ha avuto un impatto significativo sul piccolo blocco di politiche economiche di Erdoğan. Nominato governatore della Banca centrale nel marzo 2021, aveva sostenuto che l'alta inflazione era togliermente contraddistinta da tassi di interesse elevati. A seguito del passaggio di Mehmet Şimşek alla guida economica, ramo politico e trasferimento della Bddk alla sua leadership ha scaturito l'argomento. L'indagine ha coinvolto l'ex sindaco di Ağrı, Savcı Sayan, che aveva criticato l'autorizzazione dati alla İktisat Participation Bank e i trasferimenti di capitali al fondo Pusula. L'esplicitazione di queste accuse ha spinto i livelli dei vertici dell'AKP a dimettersi.

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Fatma Betül Sayan Kaya, vicepresidente dell'AKP ed ex ministra, è stata coinvolta nelle controversie sulle operazioni azionarie. Il gruppo finanziario Tera di Emre Tezmen ha mostrato un incremento di rendimento del 4.233% nel 2025, contro un ritorno del 13% della Borsa di Istanbul. La Borsa di Istanbul, l'autorità di vigilanza sui mercati, SPK, ha presentato denunce a undici persone, tra cui Tezmen, per sospetta manipolazione del mercato.

Il futuro delle indagini e le nuove responsabilità legislative

L'attuale fase dell'indagine sta concentrando le risorse su un set di funzioni di controllo dei mercati che rimangono fondamentali per la protezione degli investitori. Il futuro dei casi sarà soggetto a decisioni giudiziarie che potrebbero stabilire risultati di responsabilità penale e strumenti di riforma del mercato. Il caso "Fonzi" proseguirà con individuazioni e sentenze prossime, chiedendo pubblico al supporto della vigilanza finanziaria e alla chiusura di possibilità di frode cagionata da figure di alto rango.