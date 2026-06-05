Scandalo di abusi sessuali nella scuola militare Teulié: docente arrestato per violenze, ricatti e concussione

Un professore di italiano e latino della Scuola Militare Teulié è stato posto agli arresti domiciliari dopo che otto allievi hanno denunciato violenze fisiche, pressioni sessuali, richieste di denaro e minacce. Le indagini della Procura di Milano hanno raccolto foto nascoste, messaggi intimidatori e testimonianze, rivelando una rete di abuso di potere all'interno dell'istituto militare.

Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce un caso di abusi sessuali e psicologici perpetrati da un docente di italiano e latino presso la storica Scuola Militare Teulié , istituzione fondata nel 1802 per la formazione dei futuri militari dell'Esercito italiano.

Il professore di 48 anni, di origine milanese, è stato fermato con gli arresti domiciliari dopo che otto allievi hanno denunciato una serie di comportamenti coercitivi, violenti e manipolatori. Le testimonianze raccolte dal magistrato coordinatore Marcello Viola, con il supporto delle prime investigative Letizia Mannella e Alessia Mengazzo, dipingono un quadro di prepotenza sistematica: il docente selezionava gli studenti più vulnerabili, in particolare quelli con lacune scolastiche o con il voto di maturità incerto, per avvicinarli con un linguaggio autorevole e con piccoli favori materiali.

Una volta guadagnata la loro fiducia, iniziava a esercitare un controllo fisico - "ci tocca, ci appoggia la mano sulla gola, ci palpa il petto" - e a ricorrere a messaggi intimidatori inviatigli più di quaranta volte al giorno, mescolando richieste di aiuto scolastico a richieste di foto e video a contenuto sessuale. I ragazzi, temendo ritorsioni soprattutto perché il prof era anche membro interno della commissione esaminatrice, hanno ceduto a queste pressioni, scambiando materiale intimo con la speranza di ottenere voti più alti o semplicemente di non subire ulteriori minacce.

Alcune delle immagini sono state scattate di nascosto su indicazione di superiori militari, secondo quanto riferito dagli stessi allievi, e a testimonianza della pervasività dell'abuso.



Il comportamento del docente non si è limitato alle aule: fuori dall'orario scolastico, la sua strategia di manipolazione includeva l'offerta di denaro e regali in cambio della cancellazione dei messaggi imbarazzanti e della revoca delle denunce.

Quando il sospetto di un'inchiesta è emerso, il professore ha tentato di acquistare il silenzio delle vittime, ma tale tentativo ha aggravato le accuse di concussione e violazione delle norme deontologiche. In udienza, il giudice per le indagini preliminari Elio Sparadino ha sottolineato che l'imputato ha mostrato "spregio delle più elementari regole deontologiche oltre che della legge" per "soddisfare il proprio piacere".

L'interrogatorio del docente è previsto nei prossimi giorni, mentre la Procura ha inglobato nel fascicolo tutti i messaggi telefonici, le prove fotografiche e le testimonianze scritte. L'Esercito italiano ha preso le distanze, pubblicando una nota che condanna fermamente ogni forma di abuso, prevaricazione o comportamento incompatibile con i valori istituzionali, ribadendo che la Teulié continua a rappresentare un punto di riferimento nell'etica e nell'educazione.





Il caso ha sollevato un ampio dibattito sulla cultura del silenzio all'interno delle istituzioni militari e sull'importanza di proteggere gli studenti da abusi di potere. I genitori e gli osservatori hanno chiesto una revisione delle procedure di vigilanza e dei meccanismi di segnalazione all'interno delle accademie militari, affinché eventuali comportamenti devianti possano essere individuati tempestivamente.

Inoltre, la vicenda ha riacceso la discussione su come il sistema educativo e formativo debba tutelare i più vulnerabili, garantendo che le autorità preposte non introdurranno ulteriori barriere al diritto alla sicurezza e al rispetto della dignità personale. Nel frattempo, le vittime continuano a ricevere supporto psicologico e legale per superare le traumi subiti, mentre la magistratura prosegue le indagini per accertare eventuali ulteriori responsabili, compresi eventuali superiori che avrebbero potuto complicità o negligenza nella gestione dei casi di molestia





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