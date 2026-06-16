Scandalo Huawei: revocata l'immunità parlamentare a Fulvio Martusciello, crisi interna in Forza Italia

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità parlamentare a Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia, accusato di corruzione e lobbying illecita con l'azienda cinese Huawei. La decisione, passata con 344 voti favorevoli, 234 contrari e 25 astenuti, riguarda anche l'eurodeputato maltese Daniel Attard e il bulgaro Nikola Minchev. Martusciello, uomo forte di Forza Italia in Campania e fedelissimo di Tajani, è coinvolto nel presunto patto corruttivo per garantire la partecipazione di studenti dell'Università della Campania alla Huawei Academy in cambio di voti. Nonostante il sostegno del Partito Popolare Europeo e l'accordo con i Conservatori (Ecr), la revoca è stata approvata. Il caso alimenta le tensioni interne al partito, con il fronte vicino a Marina Berlusconi che chiede un rinnovamento in Campania, mentre Tajani difende Martusciello definendolo estraneo ai fatti. Parallelamente, emergono altre vicende giudiziarie che coinvolgono esponenti di Forza Italia, come l'accusa di violenza sessuale contro il senatore Francesco Silvestro, ex contendente di Martusciello nel congresso campano, e il caso del nipote di Chiara Guerra. Intanto, l'Unione europea prepara nuove regole sui voli aerei, tra cui rimborsi più sostanziosi per i ritardi e la conferma dei bagagli a mano gratuiti.

Il Parlamento europeo ha revocato l'immunità parlamentare a Fulvio Martusciello , europarlamentare di Forza Italia , nell'ambito di un'indagine su un presunto patto corruttivo con Huawei . La decisione, presa a Strasburgo con 344 voti favorevoli, 234 contrari e 25 astenuti, riguarda anche il socialista maltese Daniel Attard e il liberale bulgaro Nikola Minchev.

Martusciello, considerato l'uomo forte di Forza Italia in Campania e stretto collaboratore di Antonio Tajani, è accusato di aver organizzato la partecipazione di studenti dell'Università della Campania alla Huawei Academy in cambio di sostegno elettorale. L'atto, inizialmente secretato e poi trapelato, ha acceso i riflettori sulle modalità di ingaggio dell'azienda cinese nelle istituzioni europee. Secondo i magistrati belgi, la Huawei avrebbe utilizzato la sua influenza per aprire una breccia nel muro di Bruxelles contro il 5G del Dragone.

Martusciello ha sempre negato le accuse, definendole assurde, e ha provato a convincere i colleghi parlamentari sostenendo che l'università ha dichiarato l'accesso libero alla Huawei Academy, senza alcuna selezione. Non è bastato a evitare la revoca, nonostante il sostegno del Partito Popolare Europeo e l'accordo con i Conservatori (Ecr). Tajani, da parte sua, ha espresso piena fiducia in Martusciello, garantendo la sua estraneità ai fatti, ma la decisione del Parlamento europeo rappresenta un duro colpo per l'immagine del partito.

A complicare il quadro, il caso ha riacceso le faide interne a Forza Italia, soprattutto in Campania. Il senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale dalla procura di Roma e considerato lo sfidante di Martusciello per il congresso regionale, ora risulta fuori gioco. La可能性 di un rinvio o annullamento del congresso è alta, vista la richiesta di Marianna Berlusconi di fermare le assemblee.

Le voci di un malcontento crescente si sono materializzate in una lettera firmata da quattro parlamentari e tre consiglieri regionali che chiedono un rinnovamento nella gestione campana. Il silenzio attorno alla revoca dell'immunità da parte di alcuni esponenti forzisti vicini alla primogenita di Silvio Berlusconi non è passato inosservato.

Parallelamente, il partito ha dovuto affrontare anche il caso del nipote di Chiara Guerra, un 17enne che ha tentato di darle fuoco dopo 20 coltellate, e la vicenda giudiziaria del senatore Silvestro. Sul fronte europeo, la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, è stata sollecitata a prendere una posizione più forte dopo la revoca, mentre l'attenzione si sposta anche sulle nuove regole UE sui voli aerei.

Tra le misure in arrivo, spiccano l'obbligo di bagaglio a mano gratis, rimborsi più consistenti per i ritardi e maggiore trasparenza sui costi aggiuntivi. La vicenda Huawei, quindi, si intreccia con le dinamiche interne di Forza Italia, le tensioni familiari in casa Berlusconi e il più ampio dibattito sulle regole europee, offrendo uno spaccato complesso della politica italiana e continentale





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