Scandalo Jensen Huang: il costo del divorzio da Nvidia potrebbe superare Bezos

Le dimissioni di Jensen Huang da Nvidia per scandali coniugali aprono la strada alla separazione patrimoniale più costosa della storia, stimata in 70 miliardi.

Le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di Chief Executive Officer di Nvidia hanno innescato una crisi finanziaria e personale senza precedenti, con il titolo azionario del gruppo tecnologico che ha perso almeno il 30% del suo valore dall'inizio di ottobre. L'ex leader dell'azienda, originaria di Taiwan, ha ceduto il posto dopo aver ammesso pubblicamente di aver avuto relazioni extraconiugali, un evento che minaccia di trasformarsi nella divisione patrimoniale più dispendiosa nella storia umana, superando persino la separazione tra Jeff Bezos e MacKenzie Scott del 2019.

Dettagli Core e Meccanismo di Crisi

Nella comunicazione ufficiale rilasciata l'8 novembre, Jensen Huang ha riconosciuto di aver intrattenuto una relazione con Alice Huang, identificata come una presunta spia al servizio di Pechino, un fatto che ha immediatamente sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e sulla governance aziendale. Tre giorni dopo, il 10 novembre, è emersa la notizia di un secondo tradimento, questa volta coinvolgendo Kimberly Powell, la vicepresidente di Nvidia responsabile del settore sanitario, rivelando una complessa trama di doppie vite che ha eroso la fiducia degli investitori e del board.

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Posizioni delle Parti e Attori Coinvolti

Lori Mills, moglie di Huang e co-fondatrice della Fondazione Jensen e Lori Huang, era una delle pochissime studentesse di ingegneria elettrica all'Università Statale dell'Oregon quando conobbe il futuro marito nel 1985, dopo entrambi la conclusione dei loro studi. Ha gestito il patrimonio familiare fin dal 1993 e, come presidente dell'associazione caritativa nel 2024, disponeva di un patrimonio netto di 9,13 miliardi di dollari, erogando circa 126 milioni in beneficenza quell'anno.

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Impatto Reale e Prossimi Passi

La maggior parte delle azioni di Nvidia attribuite a Jensen è detenuta in trust gestiti congiuntamente da entrambi i coniugi, il che implica un interesse beneficiario condiviso ai sensi della legge californiana sulla comunione dei beni, portando a una potenziale divisione pari a 70 miliardi di dollari. Il board ha designato Colette Kress, da tredici anni a capo del controllo finanziario, come CEO ad interim mentre i mercati reagiscono al crollo del 10% del patrimonio di Huang, passato da 151 a 135 miliardi di dollari in poche ore.