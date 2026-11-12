Scandalo Jensen Huang: indagini per espatrio illegali e nuovi rumors aziendali

Indagini su Jensen Huang per presunti trasferimenti illegali di chip. Nuove voci su relazioni extraconiugali con la vicepresidente Kimberly Powell.

Le indagini sugli affari privati del fondatore di Nvidia, Jensen Huang, si fanno sempre più complesse e articolate. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la situazione è entrata in una nuova fase critica a causa delle rivelazioni relative ai suoi legami con la moglie di un conoscente di lunga data e alle successive accuse di condotte improprie all'interno dell'azienda. La narrazione dei fatti ricostruiti dai giornalisti americani mette in luce una rete di relazioni personali che ha attraversato più continenti, coinvolgendo figure chiave del mondo tecnologico e finanziario.

La dinamica della relazione e le indagini

Kang Wei, marito di Alice Huang, ha conosciuto Jensen Huang circa dieci anni fa. Per due anni apparentemente ha tollerato la relazione tra suo marito e sua moglie, un dettaglio che ha iniziato a emergere chiaramente solo ora. Kang Wei scherzava apertamente con i propri collaboratori aziendali sul fatto che sua moglie fosse diventata l'assistente personale del numero uno di Nvidia. Questa normalizzazione apparente ha mascherato per lungo tempo la natura del rapporto, che secondo le testimonianze è diventato pubblico solo negli ultimi eventi.

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La coppia, intesa come Jensen Huang e Alice Huang, avrebbe sfruttato i propri contatti per sviluppare attività imprenditoriali in Cina, Singapore e Taiwan. I settori coinvolti spaziano dai videogiochi al cloud computing, fino ai centri dati destinati all'intelligenza artificiale. Alice Huang avrebbe incontrato più volte Jensen Huang nel 2024 e nel 2025, anche a Taiwan, dove le autorità hanno successivamente revocato il suo permesso d'ingresso. Questo dettaglio temporale è cruciale per comprendere la tempistica delle azioni legali e delle indagini in corso.

Posizioni delle parti e contesto legale

La vicenda è ora al centro di diverse indagini, anche sui presunti trasferimenti in Cina di chip Nvidia soggetti a restrizioni statunitensi. Alice Huang attualmente si troverebbe a casa sua a Pechino, probabilmente sotto la protezione delle autorità di sicurezza locali. Questa situazione ha creato un quadro di immunità di fatto per la donna, rendendo difficili le procedure legali dirette contro di lei da parte delle autorità statunitensi nel breve termine.

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La reazione sui social media in Cina è stata significativa. Sulla piattaforma RedNote, alcuni utenti hanno analizzato gli abiti e i comportamenti della donna durante le interazioni con il capo di Nvidia. Un commentatore ha scritto: "È così intelligente, elegante e composta. Non c'è da stupirsi che sia esattamente il tipo di donna da cui sono attratti gli uomini potenti". Questa reazione pubblica mostra come la notizia abbia assunto dimensioni culturali oltre che legali.

Nuove rivelazioni e impatto aziendale

Mentre Alice Huang è lontana, dentro Nvidia si parla già di un'altra relazione extra coniugale del boss Jensen Huang. La nuova terza incomodo è Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanitaria di Nvidia. Huang, 63 anni, e la Powell, 48 anni, sono stati ripresi in un video mentre si scambiavano gesti affettuosi in un hotel di San Jose, in California, durante una conferenza di Nvidia tenutasi a marzo.

Anche Powell è sposata, e la pubblicazione di questo video da parte del New York Times ha innescato un dibattito interno all'azienda. Se confermata, la relazione potrebbe portare al licenziamento di entrambi. Secondo fonti del Nyt, in base al codice di condotta di Nvidia, ai dipendenti viene richiesto di "evitare situazioni in cui le nostre azioni creino conflitti", incluse le "relazioni personali".

L'azienda dichiara inoltre di "indagare tempestivamente sulle segnalazioni di comportamenti scorretti". Questo statement ufficiale indica che Nvidia è consapevole della gravità della situazione e sta cercando di gestire la crisi reputazionale e legale in modo strutturato. La doppia accusa di condotta impropria, una legata alla moglie di un conoscente e l'altra a un'alta dirigente, rappresenta una sfida senza precedenti per la leadership dell'azienda.

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Cosa succede ora e prossime tappe

Le autorità statunitensi stanno continuando a raccogliere elementi probatori sulle transazioni commerciali avvenute attraverso le reti personali di Jensen Huang. La revoca del permesso d'ingresso a Taiwan per Alice Huang è un segnale chiaro dell'interesse delle autorità locali e internazionali nel bloccare eventuali movimenti futuri non autorizzati. Tuttavia, la sua permanenza a Pechino rimane un ostacolo pratico significativo per qualsiasi azione giudiziaria diretta.

Il caso continua a evolversi con il passare dei giorni, e le testate americane più importanti, dal New York Times al Wall Street Journal, continuano a pubblicare nuovi aggiornamenti. La situazione richiede attenzione costante da parte degli investitori e degli osservatori del settore tecnologico, poiché qualsiasi sanzione o misura correttiva interna avrebbe impatti significativi sulla governance di Nvidia e sulla fiducia degli azionisti.

In assenza di ulteriori sviluppi ufficiali da parte di Nvidia o delle autorità legali, la speculazione rimane alta. La combinazione di indagini sul trasferimento di tecnologia sensibile e scandali personali di alto profilo crea un contesto di instabilità unica per un'azienda di queste dimensioni. La prossime mosse legali e comunicative saranno decisive per determinare l'impatto finale sulla carriera di Jensen Huang e sulla stabilità organizzativa di Nvidia.