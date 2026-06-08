La Commissione per i conti pubblici ha deciso di aprire un'inchiesta sulle proprietà reali e sui pagamenti degli affitti. Molti membri della famiglia reale pagano affitti simbolici o zero, mentre altri subaffittano proprietà della Corona per generare profitti.

La famiglia reale britannica è stata colpita da un nuovo scandalo riguardo ai pagamenti degli affitti per le proprietà reali . Le principesse Beatrice ed Eugenia, figlie di Andrea ed Andrea, non pagano affatto l'affitto per gli appartamenti a Londra di proprietà della Corona.

Il padre Andrea si è tenuto il ricavato dell'affitto di tre villette a Windsor, nonostante non fossero sue. Il principe William minaccia di privare le due sorelle dei loro appartamenti reali se non pagheranno l'affitto. La Commissione per i conti pubblici ha deciso di aprire un'inchiesta sulle proprietà reali e sui pagamenti degli affitti. Molti membri della famiglia reale pagano affitti simbolici o zero, mentre altri subaffittano proprietà della Corona per generare profitti.

Il re Carlo ha dichiarato che la giustizia deve fare il suo corso e che sostiene il re. Il padre Andrea si è tenuto il ricavato dell'affitto di tre villette a Windsor, nonostante non fossero sue.

Il principe William minaccia di privare le due sorelle dei loro appartamenti reali se non pagheranno l'affitto. La Commissione per i conti pubblici ha deciso di aprire un'inchiesta sulle proprietà reali e sui pagamenti degli affitti. Molti membri della famiglia reale pagano affitti simbolici o zero, mentre altri subaffittano proprietà della Corona per generare profitti. Il re Carlo ha dichiarato che la giustizia deve fare il suo corso e che sostiene il re.

Il padre Andrea si è tenuto il ricavato dell'affitto di tre villette a Windsor, nonostante non fossero sue. Il principe William minaccia di privare le due sorelle dei loro appartamenti reali se non pagheranno l'affitto.

La Commissione per i conti pubblici ha deciso di aprire un'inchiesta sulle proprietà reali e sui pagamenti degli affitti. Molti membri della famiglia reale pagano affitti simbolici o zero, mentre altri subaffittano proprietà della Corona per generare profitti. Il re Carlo ha dichiarato che la giustizia deve fare il suo corso e che sostiene il re. La famiglia reale britannica è stata colpita da un nuovo scandalo riguardo ai pagamenti degli affitti per le proprietà reali.

Le principesse Beatrice ed Eugenia, figlie di Andrea ed Andrea, non pagano affatto l'affitto per gli appartamenti a Londra di proprietà della Corona. Il padre Andrea si è tenuto il ricavato dell'affitto di tre villette a Windsor, nonostante non fossero sue. Il principe William minaccia di privare le due sorelle dei loro appartamenti reali se non pagheranno l'affitto. La Commissione per i conti pubblici ha deciso di aprire un'inchiesta sulle proprietà reali e sui pagamenti degli affitti.

Molti membri della famiglia reale pagano affitti simbolici o zero, mentre altri subaffittano proprietà della Corona per generare profitti. Il re Carlo ha dichiarato che la giustizia deve fare il suo corso e che sostiene il re.

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