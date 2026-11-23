New York Times rivela che Alice Huang, compagna di Jensen Huang, ha collaborato con i servizi di spionaggio cinesi. Trump ha nascosto i dati.

Il New York Times ha pubblicato una rivelazione sensazionale riguardante il fondatore di Nvidia, Jensen Huang, e la sua compagna, Alice Huang. Secondo le fonti di intelligence statunitensi, Alice Huang avrebbe mantenuto contatti con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese per oltre un anno.

La collaborazione con l'agenzia di spionaggio è iniziata nella primavera del 2025 e si è protratta fino all'autunno dell'anno successivo. Questa dinamica è emersa nonostante le smentite iniziali e la mancanza di azioni immediate da parte delle alte sfere del governo americano.

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Natura dei Collegamenti Cinesi

Alice Huang, identificata come una figura centrale nello scandalo relativo ai chip per l'intelligenza artificiale, era collegata al servizio di intelligence cinese attraverso legami personali e professionali. Il partner di affari, spesso presentato come il suo sposo, Kang Wei, avrebbe lavorato per la medesima agenzia.

I contatti non si sono limitati alla sfera privata. Durante il periodo della relazione extraconiugale con Jensen Huang, l'azienda di Alice Huang, Megaspeed, ha acquisito grandi quantitativi di chip Nvidia avanzati. Tali componenti sono sospettati di essere stati introdotti clandestinamente in territorio cinese, violando le restrizioni alle esportazioni.

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Minimizzazione di Trump e della Direzione

Nonostante le segnalazioni, l'amministrazione Trump ha deciso di minimizzare la gravità della situazione. Gli alleati dell'ex CEO, incluso il presidente Donald Trump, hanno cercato di sminuire lo scandalo, mettendo in dubbio l'ipotesi di spionaggio diretto. Huang aveva inizialmente definito i rapporti come una semplice interazione commerciale.

La verità è emersa solo dopo che il New York Times ha rivelato il mese precedente che gli Stati Uniti consideravano Alice Huang un agente dei servizi cinesi. Jensen Huang ha ammesso la relazione solo dopo essere stato intercettato tramite sorveglianza elettronica, come confermato da fonti del Times.

Conoscenza Previa e Silenzio Strategico

La questione assume toni più critici alla luce delle informazioni riservate conosciute da Trump. I consiglieri del presidente lo avevano informato in almeno due occasioni dei legami di Alice Huang con l'agenzia di spionaggio. Nonostante ciò, Trump ha scelto di non intervenire, ritenendo Nvidia essenziale per l'economia e il mercato azionario.

L'amministrazione monitorava i contatti della signora Huang con l'agenzia di spionaggio cinese da oltre un anno. Tuttavia, il presidente ha affermato pubblicamente di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali che indicassero un'effettiva attività di spionaggio, mantenendo un ruolo di旁观ista durante la crisi.