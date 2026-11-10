Scandalo Nvidia: Jensen Huang e la moglie Lori sotto accusa per segreto sugli azionisti

La relazione di Jensen Huang con Alice Huang ha scatenato una causa legale. Gli azionisti accusano il CEO di aver nascosto rischi per la sicurezza nazionale e il futuro aziendale di Nvidia.

Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, si trova al centro di una nuova tempesta finanziaria e reputazionale. Una denuncia federale a San Jose accusa il magnate e la sua azienda di aver ingannato gli investitori, omettendo informazioni cruciali sulla sua relazione con Alice Huang. Questa rivelazione ha riaperto discussioni sul valore del patrimonio di Huang, stimato da Forbes in 162,2 miliardi di dollari a novembre, e sulla stabilità del colosso dei chip.

La denuncia federale e il ruolo di Alice Huang

Secondo quanto riportato da Reuters, una class action presentata al tribunale federale di San Jose sostiene che Jensen Huang e Nvidia abbiano nascosto alla comunità degli azionisti la natura della relazione tra il CEO e Alice Huang. I legali degli investitori affermano che tale omissione ha creato gravi preoccupazioni per la sicurezza nazionale, dato il contesto di spionaggio cinese che ha recentemente travolto l'azienda valutata 4.300 miliardi di dollari.

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La critica principale rivolta alla direzione di Nvidia riguarda la mancata disclosure di come questa relazione potesse minacciare le prospettive commerciali dell'azienda. Gli azionisti ritengono che, se avessero conosciuto la portata dei legami personali di Huang, avrebbero valut diversamente il rischio associato al titolo e alla governance dell'impresa tech globale.

Storia familiare e patrimoni in gioco

La vicenda coinvolge direttamente Lori Huang, moglie di Jensen da decenni, nota per il suo ruolo discretissimo ma fondamentale nella storia di Nvidia. I due si conobbero all'Oregon State University, dove Jensen, all'epoca diciassettenne, sperava di impressionare Lori, diciannovenne, con la sua intelligenza. La storia d'amore era iniziata con promesse di successo accademico e professionale, mantenute poi con la fondazione di Nvidia nel 1993.

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Lori e Jensen hanno due figli, Madison e Spencer, entrambi impiegati in posizioni dirigenziali presso Nvidia. Il genero Nico Caprez, marito di Madison, ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente per la crescita dell'infrastruttura AI globale. Jensen ha più volte riconosciuto il contributo di Lori alla costruzione dell'impero tecnologico, definendola presente in ogni conferenza e discorso pubblico.

Impatto sul patrimonio e reazioni del mercato

Sebbene non vi siano state dichiarazioni di divorzio da parte di Lori Huang, le speculazioni sul valore del suo patrimonio sono aumentate vertiginosamente. In assenza di un accordo prematrimoniale, le leggi sulla separazione potrebbero assegnarle la metà dei beni accumulati. Poiché il matrimonio è avvenuto otto anni prima della fondazione di Nvidia, gran parte della ricchezza di Jensen è tecnicamente considerata bene coniugale.

Il mercato ha reagito con cautela. Lunedì, dopo le notizie sulla crisi, Forbes ha riveduto la stima della fortuna di Jensen Huang a 155,2 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 162,2 miliardi di inizio mese. Tuttavia, è importante sottolineare che eventuali divisioni patrimoniali riguardano esclusivamente la sfera privata di Huang e non incidono direttamente sulla struttura societaria o sulle casse di Nvidia.

Conclusioni e prossimi passi legali

L'indagine indipendente annunciata dal consiglio di amministrazione di Nvidia cerca di chiarire la portata delle responsabilità informative. Nel frattempo, la causa legale continua il suo iter nei tribunali federali californiani, mentre il consiglio di amministrazione cerca di distanziare l'azienda dagli scandali personali del suo fondatore. La comunità finanziaria monitora attentamente qualsiasi sviluppo che potrebbe influenzare la fiducia nel titolo Nvidia nel lungo periodo.