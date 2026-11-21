Lo scandalo di Jensen Huang e il coinvolgimento di partner asiatici mettono a rischio l'export di chip Nvidia verso la Cina, accelerando le nuove restrizioni americane.

Lo scandalo che ha travolto l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, rappresenta un punto di svolta critico per l'industria dei semiconduttori e le tensioni tecnologiche tra Washington e Pechino. La rivelazione di una relazione extraconiugale con Alice Huang, dirigente di Megaspeed, un partner asiatico accusato di aver facilitato l'accesso illegale dei produttori cinesi ai chip avanzati, ha innescato una crisi immediata per la società californiana. Questo episodio non solo mina la reputazione del leader storico dell'azienda, ma mette a rischio un intero ecosistema di vendita costruito su scappatoie normative che consentivano alle aziende cinesi di circumvenire i rigidi divieti di export imposti dagli Stati Uniti.

Meccanismo del Contrabbando e Ruolo Asiatico

Il sistema che ha permesso alla Cina di acquisire milioni di processori di fascia alta si basava su una rete complessa di partner nel sud-est asiatico, con centri logistici strategici in luoghi come Senawang in Malaysia. Documenti esaminati dal Wall Street Journal indicano che Megaspeed ha organizzato spedizioni di chip Nvidia per un valore di quasi 12 miliardi di dollari tra marzo 2024 e giugno 2025. Questi componenti, fondamentali per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, venivano acquistati legalmente dai partner asiatici ma deviantati verso la Cina tramite contrabbando o accesso remoto, sfruttando la mancanza di chiusure definitive nelle normative americane durante l'amministrazione precedente.

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Posizioni di Stakeholder e Conflitti Politici

La caduta di Jensen Huang ha polarizzato ulteriormente il panorama politico americano, mettendo sotto accusa figure chiave dell'amministrazione Trump. Howard Lutnick, il segretario al Commercio, è finito sotto scrutiny per essere considerato un alleato dell'ex CEO e per aver sostenuto una linea morbida sulle esportazioni di chip, posizione oggi isolata. Sebbene la Casa Bianca dichiari piena fiducia in Lutnick e neghi legami speciali, i parlamentari americani utilizzano lo scandalo per chiedere la chiusura definitiva delle falle normative. Il dipartimento del Commercio ha smentito rapporti esclusivi, ma la pressione per adottare misure più severe è cresciuta esponenzialmente.

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Dati Finanziari e Impatto sul Mercato

L'impatto economico di questo scandalo è enorme, considerando che la Cina rappresenta una fetta significativa del fatturato globale di Nvidia. Tra gennaio e luglio dell'anno in corso, l'azienda ha incassato 12,4 miliardi di dollari solo dal mercato cinese, pari al 7 per cento del totale mondiale. Analisi della Culper Research suggeriscono che, nell'ultimo anno fiscale, oltre il 20 per cento dei ricavi derivasse dalla domanda cinese. Il 16 novembre, Washington ha annunciato nuove restrizioni che bloccano l'accesso ai chip tramite data center in paesi terzi, colpendo direttamente il modello di business che Huang aveva difeso con tanto zelo.

Direzione futura e Conseguenze per l'IA

Le prossime mosse della tecnologia globale dipenderanno dalla capacità di Nvidia di ripristinare la fiducia e adattarsi a un regime di export più severo. L'azienda sostiene di aver fatto il possibile per prevenire il contrabbando e afferma che Alice Huang ha lasciato Megaspeed nell'agosto 2025, iniziando un'indagine esterna sulle proprie pratiche. Tuttavia, la capacità della Cina di recuperare terreno nell'intelligenza artificiale attraverso i processori Nvidia potrebbe ridursi drasticamente. La combinazione di nuovi divieti federali e del crollo della leadership aziendale segna la fine di un'era di relativa libertà commerciale nel settore dei semiconduttori.