Scandalo Nvidia: Lutnick sotto accusa per blocco controlli chip Cina

Il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick affronta accuse per aver impedito l'inclusione di Megaspeed nella lista nera, favorendo Jensen Huang e la Cina.

Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il suo segretario, Howard Lutnick, sono al centro di un grave scandalo riguardante la tecnologia dei semiconduttori. La vicenda, che ha visto le dimissioni del CEO di Nvidia, Jensen Huang, sta esplodendo con violenza contro l'amministrazione Trump. L'inchiesta riguarda presunti illeciti nel trasferimento di chip avanzati in Cina attraverso aziende collegate alla sfera privata di Huang.

Indagine su Megaspeed e ruolo di Jeff Kessler

L'indagine precedente del Dipartimento del Commercio su Megaspeed, un'azienda cinese parte del gruppo di Alice Huang, era stata bruscamente interrotta. L'interruzione avvenne dopo l'invio di una email da parte di Tim Teter, responsabile dell'ufficio legale di Megaspeed. Questo messaggio citava esplicitamente Jeff Kessler, il numero due del Dipartimento del Commercio. Kessler e Teter intrattenevano rapporti stretti, una pratica insolita per un funzionario di alto rango verso un'azienda sotto osservazione per contrabbando di chip.

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Frustrazione di Scott Bessent per il blocco nero

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha espresso una chiara irritazione riguardo all'inazione dell'ufficio di Lutnick. Bessent ha affermato che all'interno del governo c'era un consenso unanime per inserere Megaspeed nella lista nera da mesi. Egli ha sottolineato che il presidente Donald Trump ha chiarito che la Cina non deve ricevere chip Nvidia superiori all'H100. La responsabilità finale delle procedure interne rimane però attribuita esclusivamente al Dipartimento del Commercio.

Udienze in Senato: 3 dicembre e 10 dicembre

Le conseguenze istituzionali stanno precipitando verso le audizioni in corso al Congresso. Jensen Huang è convocato per il 3 dicembre davanti alla commissione bancaria del Senato. Dovrà spiegare i dettagli della relazione con Alice Huang e le modalità con cui i chip H100, H200 e H800 sono stati convogliati a Shanghai tramite Asperia Cloud Services. Il 10 dicembre, invece, è la volta di Howard Lutnick per giustificare il blocco delle restrizioni imposte dal suo stesso dipartimento.

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Conflitto di interessi e isolamento di Lutnick

Howard Lutnick si trova in una posizione di forte isolamento politico e istituzionale. Durante una riunione nella Situation Room convocata da Trump, Lutnick si è rifiutato di firmare i nuovi limiti all'export tecnologico verso la Cina, bloccando l'inserimento di Megaspeed nell'Entity List. I dubbi sorgono da un presunto conflitto di interessi legato agli investimenti di Cantor Fitzgerald nei data center. Il rapporto personale e professionale tra Lutnick e Huang sembra aver compromesso le decisioni di sicurezza nazionale.

Impatto sulla sicurezza nazionale americana

Il caso rivela una grave falla nella protezione della sicurezza tecnologica degli Stati Uniti. Nonostante la consapevolezza di un anno sulla potenziale spionaggio di Alice Huang, non sono stati adottati provvedimenti tempestivi. La mancata azione ha permesso il reindirizzamento di semiconduttori strategici in installazioni cinesi. La testimonianza di dicembre sarà cruciale per stabilire se si tratti di negligenza o di un interesse personale che ha messo a rischio l'equilibrio geopolitico globale.