L'editrice Sabine Prokhoris e Edizioni Tinbad hanno diffuso foto intime di Gisèle Pelicot per promuovere un libro che nega la sua vittima, scatenando una denuncia legale.

Gisèle Pelicot ha dichiarato di sentirsi ancora una volta umiliata e ferita dopo la diffusione non autorizzata di foto intime, scattate dal marito Dominique Pelicot durante gli anni delle violenze subite. Queste immagini, che avevano fatto parte del materiale probatorio del processo, sono state inviate a giornali e testate giornalistiche dalla casa editrice Edizioni Tinbad per promuovere il nuovo libro dell'autrice Sabine Prokhoris.

Libro Emprises e negazione delle violenze

Il volume intitolato Emprises: les impasses d'une success story, la cui uscita era prevista per il 26 novembre, contiene un capitolo in cui Sabine Prokhoris mette in dubbio la versione della donna. La psicanalista sostiene che Gisèle Pelicot avrebbe preso parte alle violenze subite per quasi dieci anni a opera del marito Dominique e di altri cinquanta uomini in modo consenziente, nonostante i suoi tentativi di opporsi alle ingiurie subite. Questa tesi contrasta radicalmente con la narrativa della vittima, che ha dichiarato di essere stata drogata fino a perdere i sensi dai suoi aguzzini.

Also read Jensen Huang reintegrato Nvidia: Scandalo, Legami Trump e Mercati

Reazioni di Gisèle Pelicot e denuncia legale

Gisèle Pelicot ha espresso profonda sconvolgimento nel sentire che immagini della sua intimità più assoluta potessero essere esposte e strumentalizzate a fini commerciali. I suoi avvocati, tra cui Christophe Bigot, hanno annunciato l'intenzione di sporgere denuncia sia nei confronti dell'editore che dell'autrice. Bigot ha spiegato che da un lato c'è il fatto che siano state inviate, senza consenso, immagini intime nell'ambito di una comunicazione puramente commerciale, dall'altro c'è un libro che mette in discussione la natura di vittima di Gisèle.

Difesa di Edizioni Tinbad e ritrattazione

In seguito alla bufera mediatica, Tinbad si è scusata pubblicando un comunicato stampa sull'homepage del sito della casa editrice. L'editrice ha confermato che non si procederà ad alcuna ristampa del libro e che l'autrice Sabine Prokhoris potrà riottenere i propri diritti solo una volta esaurite le scorte in circolazione presso il distributore, pari a duecentottanta copie. La promozione del libro è stata immediatamente interrotta e l'azienda ha offerto le sue più sincere scuse alla signora Gisèle Pelicot.

Advertisement

Strumentalizzazione commerciale e responsabilità

Edizioni Tinbad non ha negato di aver diffuso le immagini intime, spiegando tuttavia che non si trattava di foto di stupro o video pornografici. L'autrice del libro, Sabine Prokhoris, si è dichiarata estranea ai fatti, attribuendo la responsabilità della campagna marketing all'editore Edizioni Tinbad e definendola inappropriata. La quarta di copertina dell'opera definiva l'opera un esame critico del concetto di controllo psicologico e dominio, descritto come una pietra angolare dell'ortodossia del movimento #MeToo.

Conseguenze legali e conclusioni

La diffusione non autorizzata di immagini a carattere sessuale costituisce un reato in Francia, una situazione che ha portato alla decisione di bloccare ogni ulteriore distribuzione. La vicenda ha sollevato importanti questioni etiche riguardo all'uso dei traumi personali per fini di marketing editoriale, specialmente in casi di violenza di genere così gravi. La comunità internazionale continua a seguire l'evoluzione legale di questa complessa situazione, che tocca temi sensibili di privacy, consenso e giustizia.