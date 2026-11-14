Scandalo Quarto Grado: Abbate attacca Lovati sul caso Garlasco

Carmelo Abbate contesta l'avvocato Massimo Lovati in diretta tv per le sue dichiarazioni sul delitto di Garlasco. Scontro acceso venerdì 13 novembre sul ruolo delle intercettazioni e sull'archiviazione del fascicolo.

Lo scontro è esploso in diretta televisione venerdì 13 novembre durante la puntata del programma Quarto Grado. Il giornalista Carmelo Abbate ha rivolto attacchi diretti e severi all'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sembro, durante il dibattito sul delitto di Garlasco. L'intervento ha portato a un confronto verbale acceso tra i due ospiti in studio, focalizzato sulle valutazioni processuali degli anni scorsi.

La reazione di Abbate contro le tesi di Lovati

Carmelo Abbate ha contestato con veemenza le posizioni espresse da Massimo Lovati riguardo all'inchiesta del 2016-2017. Il giornalista ha definito "arrogante" l'affermazione dell'avvocato, secondo cui il primo fascicolo investigativo era sostanzialmente il nulla. Abbate ha ribadito che tale giudizio minimizza il lavoro svolto dalle autorità giudiziarie in quel periodo cruciale.

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L'ira del giornalista è stata scatenata dalla lettura riduttiva fornita da Lovati sul materiale raccolto all'epoca. Abbate ha dichiarato esplicitamente: "Direi che quell'indagine nel 2016 era il nulla… glielo dico in faccia". Questa frase ha segnato l'inizio della polemica pubblica tra i due, evidenziando una profonda divergenza di opinioni sul valore probatorio delle indagini iniziali.

La replica difensiva e le accuse incrociate

Massimo Lovati ha tentato di controreplicare chiedendo al giornalista come si fosse conclusa quella specifica vicenda giudiziaria. L'avvocato ha posto un chiaro richiamo al provvedimento di archiviazione ottenuto all'epoca da Andrea Sempio. La sua strategia sembrava volta a dimostrare che l'esito finale aveva validato le sue critiche iniziali alla fase investigativa.

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Tuttavia, la controreplica di Carmelo Abbate è stata durissima e non ha lasciato spazio a interpretazioni. Il giornalista ha argomentato che l'esito di quel primo filone investigativo era praticamente scontato alla luce delle modalità operative adottate allora. Secondo la sua analisi, la gestione delle intercettazioni ambientali e telefoniche è stata la chiave di volta per comprendere le limitazioni del caso.

Le intercettazioni come elemento critico del caso

Carmelo Abbate ha sottolineato come le attività di intercettazione siano rimaste attive per un arco temporale brevissimo. Le operazioni sono state circoscritte a una sola automobile e a una ristretta cerchia di persone, limitando drasticamente la capacità di raccogliere prove decisive. Secondo il giornalista, questa restrizione ha reso difficile qualsiasi progresso sostanziale nell'indagine.

Abbate ha evidenziato la paradossalità della situazione: "Facile quando le intercettazioni durano 15 giorni e si intercetta solo una macchina e l'altra no". Questa osservazione mirava a dimostrare come le scelte tecniche e operative abbiano influenzato negativamente il corso delle indagini. Il giornalista ha rifiutato di accettare le giustificazioni presentate dalla difesa di Sempio.

Conseguenze e prospettive future sul caso

Lo scontro ha raggiunto il suo apice quando Abbate ha rivolto una frase finale ad alta tensione a Massimo Lovati. Il giornalista ha affermato: "Lei può dire quello che vuole, ma di certo non siamo tutti così stupidi da abbeverarci alla sua fonte". Queste parole hanno segnato la fine del dibattito in studio, lasciando intendere una totale mancanza di fiducia verso le fonti fornite dall'avvocato.

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Massimo Lovati, dal canto suo, ha risposto con la promessa che un giorno si dovrà chiedere scusa, sia ad Andrea Sempio sia a lei stessa. La sua reazione ha confermato la fermezza delle sue posizioni e la convinzione che la verità processuale finirà per prevalere. Il caso Garlasco continua a dividere le opinioni pubbliche e gli esperti legali.