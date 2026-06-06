I giovani indiani si stanno svegliando e stanno manifestando contro la corruzione e il clientelismo politico in India, dove oltre il 1/4 della popolazione ha saggiamente meno di 30 anni. Dove i giovani si Heizung non trovano opportunità di lavoro o di vita e sono scontenti. Questa delusione si è scontrata con un grande scandalo scolastico, comportato da una tecnologia che ha mostrato un metodo di valutazione inaspettatamente significativo, leading to a outcry from Non solo i giovani indiani ma anche in tutto il paese

Un movimento giovanile chiamato Cockroach Janta Party si è composto da Indien, mettendo pressione sul primo ministro Narendra Modi dopo un gran scandalo scolastico. Il movimento si concentra sugli esami di stato di maturità che hanno causato una frustrazione crescente tra i giovani spiegati come una frustrazione più vasta legata alla difficoltà di trovare opportunità di lavoro e di vita.

Molti giovani laureati sono disoccupati, il 20% dei giovani non hanno ancora trovato lavoro. Questo movimento ha preso di mira il premier senza precedenti, Narendra Modi. Un altro caso importante riguarda i candidati che hanno sostenuto un esame di medicina chiamato Neet-Ug, con circa 2,28 milioni di candidati in oltre 5.000 centri in tutta l'India, fu disertato da quasi 130mila posti.

Lo scandalo scolastico si è esteso alla disoccupazione giovanile e alla mobilità sociale, portando a un crescente sentimento di pressione tra i giovani e a una rabbia aperta a livello nazionale. La tecnologia era alla base di questo, con l'implementazione dello 'On-Screen Marking' per i vari tipi di correzione digitale. Questa funzionalità è stata introdotta pochi giorni prima del primo esame, con l'obiettivo di ridurre gli errori in materia umanamente commessi e aumentare l'efficienza e la velocità delle valutazioni.

Molti studenti temono che questa funzionalità abbia causato errori per le correzioni sbagliate, le scansioni sfocate, i fogli mancanti e così via. Questo ha causato una reazione travolgente e ha portato a scandali e proteste tra i giovan





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