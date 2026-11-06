Scandalo subaffitti Royal Lodge: Andrea Windsor e i proventi nascosti

Il rapporto parlamentare rivela che Andrea Windsor ha incassato oltre 2.000 sterline mensili affittando cottage della tenuta di Royal Lodge, generando una crisi economica e politica nella monarchia.

Andrea Mountbatten Windsor, fratello del sovrano britannico, ha generato un reddito significativo affittando a terzi le residenze di sua pertinenza, una pratica che ha attirato l'attenzione della commissione della Camera dei Comuni britannica. Il documento ufficiale ricostruisce dettagliatamente i flussi economici legati alla gestione della Royal Lodge a Windsor, evidenziando come l'ex duca di York abbia trasformato un alloggio a canone simbolico in una fonte di profitto personale attraverso il subaffitto di tre cottage sulla proprietà.

Meccanismo del contratto e proventi finanziari

Andrea Windsor ha stipulato un contratto di locazione della durata di 75 anni nel 2003 per la vasta residenza immersa nella tenuta di Windsor, un accordo che prevedeva il versamento iniziale di un milione di sterline e l'impegno a sostenere lavori di ristrutturazione valutati in 7,5 milioni di sterline. La struttura principale della villa conta 30 stanze e sette camere da letto ai piani superiori, distribuite su 40,3 ettari di terreno, ovvero circa 403mila metri quadrati, che includono ampi giardini, un campo da tennis, alloggi per il personale e strutture destinate alla sicurezza. L'accordo originale consentiva esplicitamente all'ex principe di subaffittare tre degli otto cottage presenti nella proprietà, trattenendo personalmente i proventi generati da questa operazione commerciale.

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Dalla fine del 2021, per un periodo inferiore a un anno, tutti e tre i cottage sono stati affittati contemporaneamente, producendo entrate complessive superiori a 2mila sterline mensili, prima delle spese di manutenzione e gestione. Per gran parte del periodo di locazione precedente, uno degli immobili era stato dato in affitto a un dipendente della famiglia reale a un prezzo inferiore a quello di mercato, mentre l'ultima fase ha visto il massimizzazione dei ricavi. La proprietà, gestita dal Crown Estate, l'ente che trasferisce gli utili al Tesoro britannico, ha consentito questa dinamica, sebbene non sia possibile ricostruire con esattezza l'incasso totale di Andrea nell'intero arco temporale, poiché l'ente non disponeva di una contabilità completa dei subaffitti.

Posizioni dei stakeholder e contestazioni parlamentari

Il rapporto parlamentare arriva dopo l'uscita di Andrea dalla Royal Lodge, avvenuta nell'ambito del progressivo allontanamento dell'ex principe dalla vita pubblica della monarchia, sullo sfondo dello scandalo legato ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein, di cui Andrea ha sempre negato di aver commesso illeciti. I deputati hanno criticato severamente il Crown Estate per non aver individuato insegnamenti specifici dalla gestione del contratto e per non aver raccolto informazioni finanziarie dettagliate sui subaffitti, definendo la mancanza di strumenti di controllo sui redditi generati attraverso le proprietà della Corona come un grave vuoto normativo.

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La commissione ha chiarito che il rapporto non accerta che Andrea abbia violato le condizioni del contratto, poiché il subaffitto era espressamente consentito dal testo originale, ma evidenzia come le condizioni economiche dell'accordo e la trasparenza siano state carenti. I parlamentari chiedono ora che nei futuri contratti venga adottata una regola più rigorosa: vietare il subaffitto salvo preventiva autorizzazione del proprietario, accompagnata dalla comunicazione obbligatoria delle informazioni economiche pertinenti per garantire una trasparenza totale sui flussi di cassa generati dai beni della Corona.

Impatto economico e prossime tappe del contenzioso

La questione economica si è risolta formalmente con la chiusura del contratto di locazione l'8 ottobre 2026, dopo 23 anni, attraverso una transazione che ha coinvolto direttamente il sovrano Carlo III e ha generato una controversia sul saldo finale da riconoscere all'ente gestore del patrimonio reale. L'accordo ha previsto un importo lordo di 1,8 milioni di sterline, dal quale sono state detratte 301.967,66 sterline di indennizzo spettanti ad Andrea per la restituzione anticipata dell'immobile, definendo il saldo netto riconosciuto al Crown Estate in circa 1,5 milioni di sterline, ovvero circa 1,8 milioni di euro.

Questa somma, fondamentale per bilanciare i costi della restituzione dell'immobile alla Corona, è stata messa a disposizione da re Carlo III, sottolineando il ruolo diretto del sovrano nella risoluzione della questione patrimoniale del fratello. La risoluzione del contratto ha segnato la fine di un'era di gestione opaca dei beni di Andrea, mentre l'ex principe si è nel frattempo trasferito nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk, allontanandosi definitivamente dal centro delle polemiche finanziarie e politiche che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua permanenza a Windsor.