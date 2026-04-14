Scandalo United: L'espulsione di Martínez scatena le polemiche, Carrick furioso

Il controverso cartellino rosso a Lisandro Martínez, a seguito di un presunto strattone ai capelli, ha innescato una serie di reazioni e critiche. L'allenatore Michael Carrick esprime tutta la sua disapprovazione, denunciando l'assurdità della decisione arbitrale.

L'espulsione di Lisandro Martínez , a seguito dell'intervento del VAR , ha scatenato polemiche e critiche feroci dopo la partita. L'arbitro Tierney, chiamato a rivedere l'azione, ha mostrato il cartellino rosso al difensore dello United per un presunto strattone ai capelli di Calvert-Lewin. L'episodio, avvenuto al minuto 56, ha lasciato i Red Devils in inferiorità numerica, complicando ulteriormente la loro situazione in campo.

Il tecnico Michael Carrick, visibilmente scosso, ha espresso tutta la sua indignazione, definendo la decisione arbitrale 'scioccante'. 'Non è una tirata, non è uno strattone, non c'è aggressività: lo tocca e viene espulso', ha dichiarato Carrick, sottolineando l'assurdità della situazione. Ha poi aggiunto: 'È sbilanciato per quello, tocca appena la parte posteriore dei capelli, il che fa saltare via l'elastico e fa sembrare che... non so nemmeno cosa sembri. Questa è la seconda partita consecutiva in cui subiamo decisioni del genere'. L'allenatore ha contestato anche un precedente episodio, un colpo al volto subito dal difensore Yoro da parte di Calvert-Lewin, che non è stato sanzionato.

Carrick ha evidenziato come queste decisioni abbiano pesantemente influenzato l'andamento della partita, impedendo alla squadra di esprimersi al meglio. Inoltre, l'allenatore ha sottolineato come la squadra non fosse partita con il piede giusto, subendo gol dopo un fallo su Yoro e non riuscendo a trovare il ritmo di gioco desiderato. Nonostante alcuni momenti positivi, la partita è stata condizionata da questi episodi.

Il Marsiglia si prepara al mercato, con Balerdi destinato a essere un protagonista. Intanto, in LaLiga, il Levante ottiene una vittoria cruciale in chiave salvezza, chiudendo il 31° turno con un risultato importante.

L'attenzione si sposta anche sul panorama italiano, con l'editoriale di Raimondo De Magistris che analizza il ritorno di una Juventus competitiva per il titolo, evidenziando l'importanza di evitare errori. Malagò è al centro dell'attenzione per la questione della fiducia, con interrogativi sul progetto.

L'approfondimento quotidiano su Lega Serie C, con il programma 'A Tutta C', offre un'analisi dettagliata del campionato, mentre la Serie A propone la candidatura di Malagò, trovando consenso generale tranne quello di Lotito, che propone un commissario. Roberto Mancini festeggia una serata trionfale, con la vittoria del campionato e l'eliminazione di Inzaghi dalla Champions League. Comolli annuncia un rinnovo, ma non per Vlahovic, con cui si discuterà a fine stagione. Il podcast 'Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter' affronta il tema del mercato, con Gianluca Di Marzio. Il Milan è al centro delle discussioni, con interrogativi sulla possibilità di perdere la Champions League, come emerge dai pareri degli ospiti. Sarri parla del suo futuro, aprendo alla possibilità di restare alla Lazio, ma non escludendo la Fiorentina.

L'analisi si estende anche alla Serie B, con la classifica assistman che vede Calò in testa e Palumbo all'inseguimento. Il Frosinone, con Stirpe, punta sui giovani e si dice sorpreso dal rendimento della squadra. La Pro Patria, nonostante la vittoria contro la Dolomiti, necessita di un miracolo per evitare la retrocessione in Serie D. Sono disponibili le quote sul risultato esatto della partita Fiorentina-Lazio. Girelli si esprime sugli Stati Uniti, sottolineando l'importanza del calcio italiano e paragonando ogni partita a una sfida di Champions League. La Nazionale italiana, guidata da Soncin, si prepara alla sfida contro la Serbia, con un obiettivo chiaro in mente.

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