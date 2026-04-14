Scandalo voli di Stato e speranze dal nuovo farmaco contro il cancro al pancreas

Il dibattito politico si infiamma sui voli di Stato del ministro Nordio, con richieste di trasparenza, mentre la ricerca fa passi avanti nella lotta contro il cancro al pancreas con una nuova pillola sperimentale.

Le recenti polemiche sui voli di Stato del ministro Nordio hanno scatenato un acceso dibattito politico in Italia, con richieste di maggiore trasparenza e chiarezza sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La questione è emersa a seguito di notizie di stampa che hanno rivelato l'uso di voli di Stato da parte del ministro nel corso del 2025.

La responsabile del PD, intervenendo in aula, ha sottolineato l'importanza di una disciplina rigorosa sui voli di Stato, soprattutto considerando i precedenti e la necessità di dare l'esempio in un momento in cui il governo sollecita gli italiani a contenere i consumi, anche a fronte di presunte carenze di carburante. L'utilizzo di voli di Stato per destinazioni che potrebbero essere raggiunte con mezzi alternativi, come voli di linea, è stato definito inopportuno.

La richiesta del PD è stata quella di un'informativa urgente da parte della Presidenza del Consiglio e del governo, per chiarire le motivazioni alla base dell'utilizzo dei voli di Stato da parte del ministro Nordio. I deputati di Avs hanno espresso il loro sostegno alla richiesta di trasparenza, sottolineando l'importanza di rendere pubblici i dati relativi ai voli di Stato, inclusi tratte, motivazioni istituzionali, presupposti autorizzativi e costi.

Un parlamentare del Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver depositato un'interrogazione scritta alla Presidente del Consiglio, chiedendo la pubblicazione analitica e tempestiva di tali dati per garantire la piena trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. La discussione sui voli di Stato si inserisce in un contesto più ampio di dibattito politico, come evidenziato dalle dichiarazioni del presidente Usa, che sottolinea il desiderio dell'Italia di non essere coinvolta, e dalle reazioni di solidarietà e critica da parte di altri leader politici.

Il presidente americano dichiara che l'Italia non vuole essere coinvolta in una questione specifica, nonostante l'importanza dell'America per l'Italia. La presidente Schlein esprime solidarietà alla premier, mentre Conte critica l'ambiguità del governo.

Nel frattempo, si aprono nuove speranze nella lotta contro il cancro al pancreas, grazie a una pillola sperimentale che ha mostrato risultati promettenti in fase 3. Lo studio clinico globale RASolute 302 ha valutato daraxonrasib, un farmaco sperimentale di una nuova classe di inibitori di Ras, in pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico metastatico precedentemente trattati.

I risultati preliminari indicano un raddoppio della sopravvivenza rispetto alla chemioterapia standard, con un aumento significativo della sopravvivenza globale mediana. Revolution Medicines, l'azienda californiana che ha sviluppato il farmaco, ha annunciato i dati e intende presentare i risultati alle autorità regolatorie globali, inclusa la Food and Drug Administration (Fda) statunitense, per ottenere l'approvazione del farmaco.

Il carcinoma pancreatico è uno dei tumori più aggressivi e difficili da trattare, spesso causato da mutazioni nelle proteine Ras. Daraxonrasib è progettato per contrastare un ampio spettro di driver oncogenici di Ras, aprendo nuove prospettive per i pazienti affetti da questa malattia.





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