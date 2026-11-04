Óscar Puente si dimette dopo la tragedia ferroviaria di Urda

Óscar Puente lascia il ministero e la candidatura alle elezioni del 29 novembre per la collisione a Toledo. Il premier Pedro Sánchez subisce un duro colpo politico.

Óscar Puente, ministro dei Trasporti e della Mobilità sostenibile in Spagna, ha annunciato le proprie dimissioni ufficiali sei giorni dopo la collisione tra due treni ad alta velocità verificatasi a Urda, nei pressi di Toledo. L'incidente ha causato la morte di 69 persone e oltre 200 feriti, segnando un momento critico per il governo spagnolo.

La decisione di Puente include anche la rinuncia alla candidatura per le elezioni anticipate fissate per il 29 novembre. Questo passo indietro è stato presentato come un gesto di responsabilità politica, ma rappresenta un duro colpo per il premier Pedro Sánchez, che vede indebolirsi uno dei suoi collaboratori più fedeli.

Also read Dimissioni del ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente dopo l'incidente di Urda

Responsabilità Politica E Tragedie Recenti

Óscar Puente ha motivato la sua scelta parlando di dignità politica, coerenza ed empatia verso le vittime dell'incidente. Ha dichiarato davanti ai deputati che un ministro dei Trasporti non può restare in carica dopo due tragedie di questa gravità in meno di un anno, indipendentemente dall'accertamento di una responsabilità diretta.

Il riferimento esplicito del ministro riguarda la collisione di Urda e quella avvenuta a gennaio presso Adamuz, in Andalusia. Questi due eventi insieme hanno causato complessivamente 115 morti, creando un clima di forte pressione pubblica e politica sul titolare del dicastero durante l'audizione al Congresso.

Advertisement

Pressione Parlamentare E Reazioni Pubbliche

L'annuncio delle dimissioni è arrivato al termine di un'audizione durata circa quattro ore alla Deputazione Permanente del Congresso. La maggior parte dei gruppi parlamentari aveva richiesto esplicitamente le dimissioni del ministro, incluso il partner minore della coalizione di governo, che ha sostenuto la richiesta di chiarimenti.

Inizialmente, Óscar Puente aveva escluso di dimettersi, attribuendo l'incidente a una decisione errata del centro di controllo ferroviario. Tuttavia, le critiche dell'opposizione e la fortissima emozione pubblica intorno alla tragedia hanno reso insostenibile la sua posizione, sorprendendo una parte dell'opinione pubblica.

Ricostruzione Tecnica Del Disastro

L'inchiesta sta ricostruendo i minuti precedenti allo scontro sulla linea Madrid-Siviglia, iniziato con un guasto informatico nelle comunicazioni intorno alle 8:30 del mattino. Tale malfunzionamento ha messo fuori servizio il sistema di sicurezza LZB su un tratto di circa 63 chilometri, dispositivo essenziale per la frenatura automatica.

Dopo la sospensione della circolazione, autorizzata a riprendere con procedure alternative, alle 8:54 un treno AVE ha colpito la coda di un convoglio Iryo fermo presso la stazione di Urda. Le prime ricostruzioni indicano che i due treni avrebbero ricevuto segnali diversi, con uno dei veicoli che viaggiava a oltre 100 chilometri orari.

Advertisement

Impatto Sul Governo E Prospettive Future

Per il premier Pedro Sánchez, le dimissioni arrivano nel momento peggiore possibile, nove mesi prima della scadenza naturale della legislatura. Il leader socialista si presenta al voto con un governo di coalizione di minoranza, logorato da stallo parlamentare e indagini sulla corruzione che coinvolgono il suo partito.

Il Tribunale di Prima Istanza e Istruzione numero 2 di Orgaz, nella provincia di Toledo, ha assunto la titolarità dell'inchiesta giudiziaria, attualmente sottoposta a segreto istruttorio. In parallelo è prevista un'indagine tecnica indipendente per stabilire le cause del sinistro e formulare raccomandazioni di sicurezza per la rete ferroviaria nazionale.