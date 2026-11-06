Scarcerato l'attivista accusato di cospirazione: la giudice Landoni sotto scorta dopo le polemiche politiche

Analisi dettagliata della scarcerazione del giovane ricercatore accusato di istigazione alla violenza, della decisione della giudice Landoni e delle conseguenti misure di sicurezza per la magistrata a seguito delle polemiche innescate dalla premier Meloni.

La vicenda riguardante il giovane ricercatore di trent'anni, al centro di un'indagine complessa sulle manifestazioni digitali organizzate tramite i social network per il giorno 24 ottobre, ha raggiunto uno sviluppo significativo che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni politiche.

L'attività investigativa si è focalizzata sull'ipotesi che l'individuo abbia istigato alla delinquenza e abbia partecipato alla violenza organizzata durante le manifestazioni pubbliche, eventi che si sono svolti nel fine settimana successivo a quello caratterizzato da gravi scontri a Milano. La Procura della Repubblica, sebbene abbia deciso di non presentare ricorso contro la decisione di scarcerazione, ha chiarito che le indagini non si interrompono, ma cambieranno focus.

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Indagini su dispositivi elettronici dell'attivista

Gli inquirenti hanno spiegato che il loro lavoro si concentrerà ora nell'analisi approfondita dei dispositivi elettronici sequestrati all'attivista, nella speranza di reperire elementi digitali che possano essere considerati penalmente rilevanti per confermare le accuse di organizzazione di una strategia eversiva e di una presunta dichiarazione di guerra contro le istituzioni. Il fermamemto disposto dai magistrati il 24 ottobre non ha trovato conferma giuridica quando è stato sottoposto alla valutazione della giudice delle indagini preliminari, Tiziana Landoni.

La magistrata ha ritenuto che gli elementi raccolti finora non fossero sufficienti a giustificare la misura cautelare della custodia in carcere e, soprattutto, ha escluso il pericolo di fuga per l'imputato. Di conseguenza, ha disposto la liberazione del giovane, una decisione che ha scatenato un vivace dibattito politico e sociale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato aspramente l'operato della giudice, definendo la sentenza vergognosa e dedicando alla questione un video divulgativo sui social media.

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La reazione dell'ambiente politico non si è limitata alla sfera politica: contro la giudice Landoni sono volati insulti violenti sui social network, tanto da rendere necessaria la richiesta di una forma di tutela specifica. Il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, ha accolto la richiesta, portando la Prefettura a dispiegare misure di sicurezza straordinarie.

Misure di sicurezza per la giudice Landoni

Sono stati attivati passaggi continui di veicoli della polizia di pattuglia davanti alla residenza privata della magistrata, sono stati organizzati pattugliamenti mirati da parte dei Carabinieri e istituita una sorveglianza costante sulle zone che la giudice frequenta abitualmente, garantendo così la sua incolumità personale in un momento di forte tensione sociale e istituzionale.