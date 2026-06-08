Scarpette al chiodo FC, Divock Origi si aggiunge al club

La Scarpette al chiodo FC annuncia l'arrivo di Divock Origi, mentre il Milan è in caos con Glasner sì e Rangnick forse.

La Scarpette al chiodo FC annuncia l'arrivo di Divock Origi , mentre il Milan è in caos con Glasner sì e Rangnick forse. La Lazio si avvicina all' Ajax con Taylor che esprime la sua ammirazione per il club olandese.

L'Under 21 vince in amichevole con Nunziata che esprime la sua soddisfazione per il gruppo nuovo. La Juve si avvicina a Nico con Sorloth che sembra essere fatta. L'Inter si avvicina a Solet con Jones che sembra essere la punta ideale. La Monza saluta Burdisso che si è ritirato in Argentina.

La Lazio si avvicina a Palestra con l'asta in Premier che complica i piani dell'Inter. L'Atalanta si avvicina a Palladino per la risoluzione con Sarri che esprime il suo pensiero. Il Milan è in crisi con la povera Diavolo che sembra essere alla deriva. L'Italia di Baldini sembra essere il pensiero di Gianluca Di Marzio.

La Juve si avvicina a Afeltra che esprime la sua opinione sulla questione bilancio. Il Milan è in crisi con Ibra che sembra dover fare una scelta di fondo. La Cremonese si avvicina a Botturi che balza in pole come direttore sportivo. La Sampdoria pesca in Ungheria con l'arrivo di Kiss in prova.

La Salernitana si riparte da Cosmi e Faggiano senza rivoluzione in estate. La Juve si avvicina a Bonansea che esprime la sua felicità per la 10ª stagione. L'Italia si avvicina a Soncin che esprime la sua ambizione di vincere in Svezia. Le Italdonne si avvicinano a Giugliano che esprime la sua ammirazione per le giocatrici di altissimo livello





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