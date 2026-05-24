Scenari di qualificazione alla massima competizione europea per club

La prossima edizione della massima competizione europea per club vedrà ancora più vicissitudini. Questo accaduto anche negli anni passati. Ecco come verranno assegnate le ultime due postazioni disponibili.

Si contendono gli ultimi due posti disponibili per la prossima edizione della massima competizione europea per club. Con quattro club ancora in corsa (e 81 combinazioni possibili) può succedere ancora di tutto.

Ecco gli scenari squadra per squadra, anche in caso di Milan qualificato in Champions League e una differenza reti di +19. Nell’ultima giornata affronterà il Cagliari. Per quanto riguarda gli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti con la Juventus, il Milan sarebbe sfavorito: i confronti diretti sono in equilibrio, ma i bianconeri avrebbero una migliore differenza reti generale. Se invece chiudesse a pari punti con Roma o Como, il Milan sarebbe davanti in classifica.

Negli arrivi a tre squadre, se Milan, Juve e Roma finissero a pari punti, l’ordine sarebbe: Juventus, Milan e Roma. In un pari con Juve e Como, invece, i lombardi sarebbero davanti al Milan, con la Juve dietro. Se le squadre coinvolte fossero Milan, Roma e Como, i rossoneri sarebbero primi davanti a Roma e Como.

Esiste anche la possibilità di un arrivo a quattro squadre a pari punti, a quota 71: in quel caso la classifica sarebbe Milan, Como, Juventus e Rom





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