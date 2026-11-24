Francesco Schettino, ex comandante Costa Concordia, inizia nuova vita a Meta di Sorrento con contratto a tempo indeterminato nel turismo. Dettagli sui vincoli.

Francesco Schettino, il 66enne ex comandante della Costa Concordia, ha ufficialmente concluso il suo periodo di detenzione carceraria. Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto il suo affidamento in prova ai servizi sociali, segnando il passaggio definitivo verso una nuova fase della sua esistenza. Questa decisione chiude il capitolo della reclusione fisica, che ha avuto inizio dopo la condanna a 16 anni di reclusione per il disastro marittimo del 13 gennaio 2012, un evento tragico che costò la vita a 32 persone.

Il ritorno alla libertà prevede il rientro nella sua abitazione situata a Meta di Sorrento, sulla penisola sorrentina. Schettino ha espresso al suo avvocato, Francesca Carnicelli, una forte disponibilità ad iniziare questa nuova attività lavorativa, dichiarando che non vede l'ora di riprendere una routine quotidiana scandita da impegni professionali. L'avvocata ha confermato alla stampa che il suo cliente è particolarmente desideroso di rientrare nel mondo del lavoro, cercando di strutturare una vita basata sulla normalità dopo anni di isolamento e procedure giudiziarie.

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Nuovo impiego fisso nel settore ricettivo

La nuova opportunità professionale di Francesco Schettino è legata al settore turistico, ma non riguarda più il mondo della navigazione. Il comandante verrà assunto da una società della penisola sorrentina specializzata nella gestione e nella consulenza per bed and breakfast, case vacanza e altre strutture ricettive locali. L'azienda gli ha offerto un contratto a tempo indeterminato, una garanzia di stabilità lavorativa che rappresenta un elemento centrale nella sua reintegrazione sociale ed economica. Tra i fattori che hanno influenzato la scelta dell'azienda per il suo profilo professionale vi è la sua capacità di parlare diverse lingue straniere, competenza sviluppata e perfezionata nel corso dei suoi lunghi anni di servizio sulle navi da crociera.

Vincoli rigidi e orari di uscita limitati

Nonostante la cessazione della detenzione, il percorso di afflittività di Francesco Schettino continua con regole severe imposte dalla magistratura. Dovrà dedicare quattro ore alla settimana a iniziative di volontariato e servizi di pubblica utilità, contribuendo attivamente alla comunità locale in modo strutturato. Oltre al lavoro, dovrà rispettare stringenti norme comportamentali riguardanti gli orari di domicilio: non gli sarà consentito lasciare l'abitazione prima delle 7 del mattino e dovrà farvi ritorno entro le 21. Il termine definitivo dell'esecuzione della pena è previsto per luglio 2030, data oltre la quale tutte le limitazioni e gli obblighi legali legati alla condanna cesseranno completamente.

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Reazioni della comunità locale e del mondo marittimo

Il rientro di Schettino nel paese della penisola sorrentina non è passato inosservato e ha immediatemente riaperto il dibattito pubblico sulla tragedia del 2012. Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che conosce Francesco Schettino da molto tempo, ha riferito di averlo contattato telefonicamente. Nel corso della conversazione, il sindaco lo ha percepito tranquillo, benché stanco dell'attenzione costante e spesso invasiva dei mezzi di informazione nei suoi confronti. Questa reazione istituzionale mostra una certa normalizzazione del rapporto tra le autorità locali e l'ex comandante.

Dal punto di vista personale, la situazione è meno lineare. Luigi Cafiero, amico d'infanzia ed ex vicino di casa, ha manifestato il desiderio di rivederlo, descrivendo un uomo che nel corso degli anni è rimasto isolato e privo di molti rapporti sociali. Tuttavia, posizioni diverse emergono da ambienti legati al mare: Antonio Cafiero, alla guida del Circolo Capitani, ha sottolineato il peso delle responsabilità connesse alla funzione di comandante. Ha inoltre precisato che Francesco Schettino non risulta più iscritto all'associazione, marcando una netta distanza istituzionale tra l'ex capitano e il mondo dei piloti e ufficiali di coperta, che continuano a ricordare la gravità degli eventi.