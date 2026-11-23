Francesco Schettino inizia il percorso di reclusione domiciliare a Meta. Ecco dove lavora, le ore di servizio, lo stipendio e i vincoli imposti dalla giustizia dopo il rilascio.

Francesco Schettino ha iniziato il suo percorso di reinserimento sociale e lavorativo a Meta, nel comune di origine, dopo essere stato rilasciato dal carcere lo scorso sabato. L'ex comandante della nave da crociera Costa Concordia ha beneficiato della buona condotta per accedere al regime alternativo della detenzione domiciliare, completando circa due anni prima del previsto la fase di espiazione della pena per il naufragio che provocò la morte di 32 persone.

Dettaglio orari e vincoli lavorativi

Le informazioni confermate indicano che Schettino sarà impegnato in attività lavorative per otto ore al giorno, con un obbligo specifico di pernottamento notturno presso la propria residenza tra le ore 22:00 e le 06:00. La sua avvocata, Francesca Carnielli, ha precisato che la collocazione esatta del luogo di lavoro non è stata resa pubblica per proteggere la struttura che lo ospita dalle intrusioni e dai curiosi, evitando quindi di divulgare nomi di aziende o enti specifici in questa fase iniziale.

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Supporto familiare e reintegro sociale

Il ritorno nella comunità di Meta è stato accompagnato dal riabbraccio della famiglia, che include un fratello, una sorella e una figlia, membri che non gli hanno mai meno il sostegno morale durante tutto il periodo della detenzione. Schettino si è subito messo in contatto con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (Upe) locale per fissare gli appuntamenti con gli assistenti sociali, procedura necessaria per validare la data del primo giorno effettivo di lavoro e monitorare il rispetto dei vincoli imposti dal tribunale di sorveglianza.

Posizioni istituzionali e contesto normativo

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, ha espresso una visione duplice riguardo al rientro dell'ex comandante, distinguendo tra il sentimento cittadino e l'obbligo istituzionale. Pur accogliendo personalmente il ritorno di Schettino nella sua terra, il primo cittadino ricorda che la condanna originale era di 16 anni e un mese, di cui ne sono stati scontati più di nove, sottolineando come l'articolo 27 della Costituzione italiana affidi alla detenzione una funzione rieducativa e non meramente punitiva.

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Reazione del territorio e vita quotidiana

La presenza di Francesco Schettino ha generado una forte reattività nel tessuto sociale locale, con numerosi concittadini che garantiscono di non averlo ancora visto nelle abituali frequentazioni, come ad esempio il bar di Corso Italia. La percezione pubblica rimane divisa tra chi lo identifica ancora con l'appellativo di 'comandante' e chi ricorda con amarezza il disastro, rendendo la sua riabilitazione un tema complesso che richiede un attento equilibrio tra privacy personale e memoria collettiva.

Prospettive future e monitoraggio legale

Le pratiche burocratiche per la definizione del rapporto di lavoro sono risultate sorprendentemente veloci, come confermato dalla difesa legale, con la possibilità di completamento in pochi giorni. Tuttavia, i dettagli sulla remunerazione economica, ovvero lo stipendio effettivo, non sono stati divulgati per mantenere il riserbo sulla natura del contratto. Il monitoraggio continuo da parte degli organi giudiziari rimarrà il fulcro per garantire il rispetto dei termini di libertà vigilata e il corretto svolgimento delle attività di servizio a supporto della collettività previste dal programma rieducativo.