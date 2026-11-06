Schianto Cessna 210: Ansv avvia inchiesta dopo ritrovamento aereo a Valbrembo

L'Ansv apre un'inchiesta di sicurezza dopo lo schianto del Cessna 210 Centurion decollato da Valbrembo. Il velivolo è stato localizzato dopo l'attivazione del sistema satellitare Cospas-Sarsat, con indagini in corso.

La Guardia Nazionale Antincendi Forestale e la Polizia di Stato hanno confermato il ritrovamento del velivolo Cessna 210 Centurion precipitato nelle vicinanze di Bergamo. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ( Ansv) ha immediatamente disposto l'apertura di un'inchiesta di sicurezza formale per determinare le cause dell'accaduto.

Dettagli del ritrovamento e delle operazioni di ricerca

Il Cessna 210 Centurion, che risultava disperso dopo essere decollato in mattinata dall'aeroporto di Valbrembo, è stato trovato nel pomeriggio completamente distrutto. Le ricerche del velivolo decollato dall'aeroporto di Valbrembo (Bergamo) e diretto allo scalo di Montichiari (Brescia) erano scattate dopo l'attivazione del 'Cospas-Sarsat', sistema satellitare internazionale utilizzato per individuare persone, aerei e imbarcazioni in situazioni di emergenza.

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Le prime ricerche effettuate dai vigili del fuoco sulla base dell'ultima posizione trasmessa dal velivolo avevano dato esito negativo. A causa della complessità del terreno e della mancanza di segnali immediati, le operazioni di localizzazione iniziale non erano riuscite a individuare i rottami nell'immediato.

Ruolo cruciale delle tecnologie di localizzazione avanzate

Grazie poi all'impiego di apparecchiature 'radiofinder' in dotazione ai vigili del fuoco a bordo dell'elicottero Volpe della Guardia di Finanza sono stati intercettati i segnali trasmessi dal velivolo. Questa tecnologia avanzata ha permesso di triangolare la posizione esatta dei resti del velivolo, superando l'insuccesso delle prime fasi di ricerca.

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Il velivolo è stato quindi ritrovato in una zona collinare caratterizzata da fitta vegetazione, un'area che rendeva difficile la visuale aerea tradizionale. La presenza di una fitta boscaglia ha sicuramente complicato le operazioni di soccorso e identificazione dei relitti nella fase iniziale.

Conseguenze immediate e prossimi passi dell'inchiesta

A seguito dell'impatto si era sviluppato un incendio, circostanza che potrebbe aver inciso sullo stato dei reperti e sulle indagini preliminari. L'Ansv ha disposto l'invio di un proprio investigatore sul sito dell'incidente per un sopralluogo operativo, necessario per raccogliere prove fisiche e determinare la dinamica precisa dell'evento.

Le autorità competenti stanno ora analizzando i dati registrati dai sistemi di bordo e dalle stazioni a terra per ricostruire fedelmente la sequenza degli eventi. La trasparenza delle informazioni rilasciate dall'Ansv rimane fondamentale per garantire la sicurezza del trasporto aereo nel futuro.